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Haberler Galeri Estetiğe doymayan şarkıcı Ceylan makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Siz Ceylan'ı bir de makyajsız görün!
Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 10:03

Estetiğe doymayan şarkıcı Ceylan makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Siz Ceylan'ı bir de makyajsız görün!

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın değişimi oldukça dikkat çekiyor. Estetikle adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık imaj yenilemesi ile de gündeme geliyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi. Son dönemde polemik konusu olan iddialı sahne kıyafetleri ile dikkat çeken kadın şarkıcılara son olarak Ceylan da katılmış, transparan dekolteli elbisesi ile cesaretini konuşturmuştu. Son olarak ise şarkıcı Ceylan'dan makyajsız paylaşım geldi. Sıfır makyaj halini paylaşan Ceylan "Makyajsız halimi seviyorum" dedi. İşte şarkıcı Ceylan'ın makyajsız hali...

Estetiğe doymayan şarkıcı Ceylan makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Siz Ceylan’ı bir de makyajsız görün!

Estetikle adeta bambaşka bir görünüme

Estetiğe doymayan şarkıcı Ceylan makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Siz Ceylan’ı bir de makyajsız görün!
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Estetiğe doymayan şarkıcı Ceylan makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Siz Ceylan’ı bir de makyajsız görün!
Estetiğe doymayan şarkıcı Ceylan makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Siz Ceylan’ı bir de makyajsız görün!
Estetiğe doymayan şarkıcı Ceylan makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Siz Ceylan’ı bir de makyajsız görün!

Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde 48 yaşında.

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