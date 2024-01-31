Giriş Tarihi: 31.01.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
06:49
“Estetiğe karşı değilim” demişti değişimin böylesi görülmedi! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak artık bambaşka biri!
Herkes onu Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdı… Oyuncu Zeynep Koçak yaptırdığı estetik operasyonlarla tamamen bambaşka biri oldu. Onu görenler tanımakta çok zorlanıyor. Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, değişimiyle çok şaşırttı. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak cesur pozları ile de oldukça dikkat çekiyor. İşte bir dönem Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen 41 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak'ın son hali...