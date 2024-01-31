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Haberler Galeri “Estetiğe karşı değilim” demişti değişimin böylesi görülmedi! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak artık bambaşka biri!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 06:49

“Estetiğe karşı değilim” demişti değişimin böylesi görülmedi! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak artık bambaşka biri!

Herkes onu Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdı… Oyuncu Zeynep Koçak yaptırdığı estetik operasyonlarla tamamen bambaşka biri oldu. Onu görenler tanımakta çok zorlanıyor. Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, değişimiyle çok şaşırttı. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak cesur pozları ile de oldukça dikkat çekiyor. İşte bir dönem Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen 41 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak'ın son hali...

“Estetiğe karşı değilim” demişti değişimin böylesi görülmedi! Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın eski oyuncusu Zeynep Koçak artık bambaşka biri!

Son olarak "Sadece Arkadaşız" ile "En iyi romantik komedi yazarı" ödülü alan yazar ve oyuncu Zeynep Koçak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

“Estetiğe karşı değilim” demişti değişimin böylesi görülmedi! Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın eski oyuncusu Zeynep Koçak artık bambaşka biri!

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu.

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“Estetiğe karşı değilim” demişti değişimin böylesi görülmedi! Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın eski oyuncusu Zeynep Koçak artık bambaşka biri!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yayınlandığı dönemde Oğuzhan Koç'un sevgilisi olan Zeynep Koçak, uzun yıllar birlikte olduğu ve evliliğin eşiğinden döndüğü Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.

“Estetiğe karşı değilim” demişti değişimin böylesi görülmedi! Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın eski oyuncusu Zeynep Koçak artık bambaşka biri!

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı!

“Estetiğe karşı değilim” demişti değişimin böylesi görülmedi! Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın eski oyuncusu Zeynep Koçak artık bambaşka biri!

Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.

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