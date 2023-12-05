Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 11:55

Estetiğin dibine vuran Songül Karlı'yı siz bir de makyajsız görün! Songül Karlı'nın sıfır makyaj haline yorum yağdı...

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği pozlarla estetik iddialarını güçlendirmişti. Son hali ile şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı'yı siz bir de makyajsız gördün. "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı son olarak sıfır makyaj halini paylaştı. Songül Karlı'nın makyajsız haline yorum yağdı...