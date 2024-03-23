Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
09:08
Estetik bağımlısı Seda Sayan gençleşmek için sınırları zorluyor! Seda Sayan güzelleşmek için yine sünnet derisi sıvısı enjekte ettirdi!
Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Seda Sayan'ın son karesi dillere düşmesine neden oldu! Daha önce genç görünmek için sayısız estetik operasyon yaptıran Seda Sayan, bir kez daha estetik doktorunun kapısını çaldı… Daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi…