Estetik bağımlısı Seda Sayan gençleşmek için sınırları zorluyor! Seda Sayan güzelleşmek için yine sünnet derisi sıvısı enjekte ettirdi!

Seda Sayan, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Ne yaptınız Seda Hanım? 60 yaşındaki Seda Sayan geçirdiği estetik operasyonlar ve kullandığı filtrelerle sosyal medyada 20'lik güzellere taş çıkarıyor... Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Sayan, son olarak daha genç görünmek için yüzüne sünnet derisinde elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi.