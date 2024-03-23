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Haberler Galeri Estetik bağımlısı Seda Sayan gençleşmek için sınırları zorluyor! Seda Sayan güzelleşmek için yine sünnet derisi sıvısı enjekte ettirdi!
Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 09:08

Estetik bağımlısı Seda Sayan gençleşmek için sınırları zorluyor! Seda Sayan güzelleşmek için yine sünnet derisi sıvısı enjekte ettirdi!

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Seda Sayan'ın son karesi dillere düşmesine neden oldu! Daha önce genç görünmek için sayısız estetik operasyon yaptıran Seda Sayan, bir kez daha estetik doktorunun kapısını çaldı… Daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi…

Estetik bağımlısı Seda Sayan gençleşmek için sınırları zorluyor! Seda Sayan güzelleşmek için yine sünnet derisi sıvısı enjekte ettirdi!

Seda Sayan, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Ne yaptınız Seda Hanım? 60 yaşındaki Seda Sayan geçirdiği estetik operasyonlar ve kullandığı filtrelerle sosyal medyada 20'lik güzellere taş çıkarıyor... Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Sayan, son olarak daha genç görünmek için yüzüne sünnet derisinde elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi.

Estetik bağımlısı Seda Sayan gençleşmek için sınırları zorluyor! Seda Sayan güzelleşmek için yine sünnet derisi sıvısı enjekte ettirdi!

Instagram hesabında yeniliğe giden ve tüm dostlarını takipten çıkan Seda Sayan bu hareketinin sebebi olarak sosyal medya hesabını yöneten biriyle anlaştığını açıklamıştı.

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Estetik bağımlısı Seda Sayan gençleşmek için sınırları zorluyor! Seda Sayan güzelleşmek için yine sünnet derisi sıvısı enjekte ettirdi!

Daha az paylaşımda bulunmaya başlayan Seda Sayan yeni bir karesini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Estetik bağımlısı Seda Sayan gençleşmek için sınırları zorluyor! Seda Sayan güzelleşmek için yine sünnet derisi sıvısı enjekte ettirdi!

"Sevgilimin gözünden" dediği paylaşım ile konuşulan Seda Sayan yüzüne uyguladığı filtreyi karnına uygulamayınca "Yüz 25 ama karnı 65 yaşında" yorumları da beraberinde gelmişti.

Estetik bağımlısı Seda Sayan gençleşmek için sınırları zorluyor! Seda Sayan güzelleşmek için yine sünnet derisi sıvısı enjekte ettirdi!

İşte 60'lık Seda Sayan'ın tiye alınan o karesi...

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