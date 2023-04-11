Estetik mağduru Kuşum Aydın "2023'te yenileneceğim" demişti dediğini yaptı! Zayıfladı, yüzündeki dolguları aldırdı... Kuşum Aydın'ın son haline beğeni yağdı!

Şarkıcı Aydın değişimi ile ağızları açık bıraktı. 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Kuşum Aydın, sosyal medyada gündem oldu. Şarkıları ve bir dönem yaptığı televizyon programlarıyla adından söz ettiren Kuşum Aydın lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular zaman zaman hakkında çıkan haberlerle ve yaptırdığı estetiklerle de çok konuşulmuştu. Yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle çok pişman olan ve ekranlara küsen şarkıcı Aydın son olarak katıldığı bir gecede "2023'te yenileneceğim, kesilecek yerlerim var" demişti... Şarkıcı Kuşum Aydın dediğini yaptı. Zayıflayan ve yüzündeki dolguları aldıran Kuşum Aydın'ın son haline beğeni yağdı.