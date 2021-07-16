Giriş Tarihi: 16.07.2021 12:00Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 12:02
Estetik yaptıran Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu! İşte 'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz'ün yeni imajı...
Sunucu Serap Paköz, son dönemde yaptırdığı estetikleri ile gündemden düşmüyor. Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 55 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Son hali merak edilen ünlü sunucu, Fransız askısı estetiğinin ardından ilk kez yeni imajını sevenleriyle paylaştı.