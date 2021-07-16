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Haberler Galeri Estetik yaptıran Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu! İşte 'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz'ün yeni imajı...
Giriş Tarihi: 16.07.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 12:02

Estetik yaptıran Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu! İşte 'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz'ün yeni imajı...

Sunucu Serap Paköz, son dönemde yaptırdığı estetikleri ile gündemden düşmüyor. Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 55 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Son hali merak edilen ünlü sunucu, Fransız askısı estetiğinin ardından ilk kez yeni imajını sevenleriyle paylaştı.

Estetik yaptıran Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu! İşte 'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz'ün yeni imajı...

Sunucu Serap Paköz, son dönemde yaptırdığı estetikleri ile gündemden düşmüyor. Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Estetik yaptıran Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu! İşte 'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz'ün yeni imajı...

Estetikte yeni moda olarak görülen Fransız askısı yaptıranlar kervanına ünlü sunucu Serap Paköz de katılmıştı.

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Estetik yaptıran Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu! İşte 'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz'ün yeni imajı...

Paköz, Seda Sayan'ın Amerika'daki doktorunda estetik işlemini yaptırdıktan sonra Sayan'a da teşekkür etti.

Estetik yaptıran Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu! İşte 'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz'ün yeni imajı...

SEVENLERİNİN BEKLEDİĞİ FOTOĞRAF GELDİ

Daha önce bandajlı haliyle Nişantaşı'nda görüntülenen Paköz, kısa süre sonra bandajlarını çıkaracağını ve yeni halini heyecanla beklediğini dile getirmişti.

Estetik yaptıran Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu! İşte 'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz'ün yeni imajı...

Paköz'ün sevenlerinin beklediği fotoğraf geldi. Yüzünden bandajlar alınan ünlü sunucu, güneşlenmek için gittiği kumsaldan son halini yayınladı.

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