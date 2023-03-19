Giriş Tarihi: 19.03.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 15:45

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Pınar Dilşeker sevgilisiyle Milano'dan paylaştı! Aşk pozlarına beğeni yağdı

Bir zamanlar 'Şinanari' şarkısıyla gönülleri fethetden Pınar Dilşeker şimdilerde tam bir sarışın güzel! Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker son olarak sevgilisi İsmail Recai Şanlı ile Milano'ya gitti. 50 yaşındaki Pınar Dilşeker'in sevgilisiyle paylaştığı aşk pozlarına beğeni yağdı.