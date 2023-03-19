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Haberler Galeri Estetikle bambaşka biri olmuştu! Pınar Dilşeker sevgilisiyle Milano'dan paylaştı! Aşk pozlarına beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 19.03.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 15:45

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Pınar Dilşeker sevgilisiyle Milano'dan paylaştı! Aşk pozlarına beğeni yağdı

Bir zamanlar 'Şinanari' şarkısıyla gönülleri fethetden Pınar Dilşeker şimdilerde tam bir sarışın güzel! Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker son olarak sevgilisi İsmail Recai Şanlı ile Milano'ya gitti. 50 yaşındaki Pınar Dilşeker'in sevgilisiyle paylaştığı aşk pozlarına beğeni yağdı.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Pınar Dilşeker sevgilisiyle Milano’dan paylaştı! Aşk pozlarına beğeni yağdı

Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Pınar Dilşeker, sevgilisi İsmail Recai Şanlı ile yurtdışı tatiline gitti.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Pınar Dilşeker sevgilisiyle Milano’dan paylaştı! Aşk pozlarına beğeni yağdı

Milano'yu tercih eden çift, sosyal medyadan aşk karelerini paylaştı.

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Estetikle bambaşka biri olmuştu! Pınar Dilşeker sevgilisiyle Milano’dan paylaştı! Aşk pozlarına beğeni yağdı

Pınar Dilşeker ve sevgilisi İsmail Recai Şanlı'nın pozlarına beğeni yağdı.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Pınar Dilşeker sevgilisiyle Milano’dan paylaştı! Aşk pozlarına beğeni yağdı

Çifte, "Bu ne güzel bir aşk", Çok yakışıyorsunuz hep mutlu olun" yorumları yağarken, bazı takipçilerinden ise Dilşeker'e , "Sevgilin baban yaşında duruyor" yorumları geldi.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Pınar Dilşeker sevgilisiyle Milano’dan paylaştı! Aşk pozlarına beğeni yağdı
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