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Haberler Galeri Estetikle bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra Işık'ın tatil pozları olay oldu! Sahra Işık değişimiyle ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 17.07.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 13:42

Estetikle bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra Işık'ın tatil pozları olay oldu! Sahra Işık değişimiyle ağızları açık bıraktı...

2014 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasında mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son haliyle olay oldu. Adeta bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra, değişimi ile ağızları açık bıraktı. Survivor 2018'in Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan ve dünyaevine giren Sahra Işık, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor. Survivor Sahra Işık'ın son halini görenler o olduğuna inanamıyor. İşte Sahra Işık'ın değişimi ve Instagram halleri...

Estetikle bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra Işık'ın tatil pozları olay oldu! Sahra Işık değişimiyle ağızları açık bıraktı...

2014 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasında mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son haliyle olay oldu.

Estetikle bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra Işık'ın tatil pozları olay oldu! Sahra Işık değişimiyle ağızları açık bıraktı...

İki kez katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşan Sahra Işık'ın değişimini gözler önüne seriyor.

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Estetikle bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra Işık'ın tatil pozları olay oldu! Sahra Işık değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da mücadele eden Sahra Işık'ın değişimi ve son görüntüsüyle gündemde.

Estetikle bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra Işık'ın tatil pozları olay oldu! Sahra Işık değişimiyle ağızları açık bıraktı...

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık, değişimini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.

Estetikle bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra Işık'ın tatil pozları olay oldu! Sahra Işık değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki voleybolcunun son yayınladığı fotoğraflarda yüzünde estetik olduğu da iddia edildi.

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