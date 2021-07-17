Estetikle bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra Işık'ın tatil pozları olay oldu! Sahra Işık değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Giriş Tarihi: 17.07.2021 13:40Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 13:42
Estetikle bambaşka birine dönüşen SurvivorSahra Işık'ın tatil pozları olay oldu! Sahra Işık değişimiyle ağızları açık bıraktı...
2014 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasında mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son haliyle olay oldu. Adeta bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra, değişimi ile ağızları açık bıraktı. Survivor 2018'in Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan ve dünyaevine giren Sahra Işık, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor. Survivor Sahra Işık'ın son halini görenler o olduğuna inanamıyor. İşte Sahra Işık'ın değişimi ve Instagram halleri...