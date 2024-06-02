Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
11:46
Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya’nın "Rengini sevdiğim evladım" dediği oğlu Can Alex mezun oldu! Son paylaşımına yorum yağdı!
Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. 54 yaşına giren giren usta oyuncu Esra Akkaya, oğlu Can ile paylaşım yaptı. Esra Akkaya paylaşımına "Canım oğlum mezun oldu… Nice mutlu günleri beraber yaşamak dileğiyle…" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yağdı...