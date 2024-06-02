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Haberler Galeri Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya’nın "Rengini sevdiğim evladım" dediği oğlu Can Alex mezun oldu! Son paylaşımına yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 11:46

Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya’nın "Rengini sevdiğim evladım" dediği oğlu Can Alex mezun oldu! Son paylaşımına yorum yağdı!

Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. 54 yaşına giren giren usta oyuncu Esra Akkaya, oğlu Can ile paylaşım yaptı. Esra Akkaya paylaşımına "Canım oğlum mezun oldu… Nice mutlu günleri beraber yaşamak dileğiyle…" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yağdı...

Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya’nın Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can Alex mezun oldu! Son paylaşımına yorum yağdı!

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan 54 yaşındaki oyuncu Esra Akkaya son olarak oğlu Can Alex ile paylaşım yaptı. Esra Akkaya'nın oğlu Can, mezun oldu. Ünlü oyuncu sevincini takipçileriyle paylaştı...

Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya’nın Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can Alex mezun oldu! Son paylaşımına yorum yağdı!

Ünlü oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile magazinden uzak bir hayat sürse de paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini topluyor.

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Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya’nın Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can Alex mezun oldu! Son paylaşımına yorum yağdı!

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya'nın oğlu Can ile paylaşımları ilgi ile takip ediliyor.

Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya’nın Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can Alex mezun oldu! Son paylaşımına yorum yağdı!

Başarılı oyuncu Esra Akkaya'nın kalbi oğlu Can Alex için atıyor.

Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya’nın Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can Alex mezun oldu! Son paylaşımına yorum yağdı!

Esra Akkaya son olarak oğlu Can ile bir karesini paylaşarak 'Böyle gel 2024' dedi.

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