Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya’nın "Rengini sevdiğim evladım" dediği oğlu Can Alex mezun oldu! Son paylaşımına yorum yağdı!

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan 54 yaşındaki oyuncu Esra Akkaya son olarak oğlu Can Alex ile paylaşım yaptı. Esra Akkaya'nın oğlu Can, mezun oldu. Ünlü oyuncu sevincini takipçileriyle paylaştı...