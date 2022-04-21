Evlilik beklerken ayrılık gelmişti! Özge Yağız ile Gökberk Demirci barıştı mı?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 16:22
Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
16:30
"Yemin" dizisinin setinde başlayan aşkları dillere destan olan oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci, uzun soluklu ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sona erdirmişti. Gökberk Demirci'nin evlilik teklifine "evet" yanıtını veren Özge Yağız'ın, sevgilisiyle nikah masasına oturması beklenirken ayrılık kararı alması büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Yakın çevreleri ve hayranları çiftin barışmasını beklerken, Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ilişkilerine bir şans daha vermek istedikleri iddia edildi. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...