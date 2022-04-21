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Haberler Galeri Evlilik beklerken ayrılık gelmişti! Özge Yağız ile Gökberk Demirci barıştı mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 16:30

Evlilik beklerken ayrılık gelmişti! Özge Yağız ile Gökberk Demirci barıştı mı?

"Yemin" dizisinin setinde başlayan aşkları dillere destan olan oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci, uzun soluklu ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sona erdirmişti. Gökberk Demirci'nin evlilik teklifine "evet" yanıtını veren Özge Yağız'ın, sevgilisiyle nikah masasına oturması beklenirken ayrılık kararı alması büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Yakın çevreleri ve hayranları çiftin barışmasını beklerken, Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ilişkilerine bir şans daha vermek istedikleri iddia edildi. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Evlilik beklerken ayrılık gelmişti! Özge Yağız ile Gökberk Demirci barıştı mı?

Özge Yağız ile Gökberk Demirci, "Yemin" dizisinde başrolü paylaşmış ve aşk yaşamaya başlamıştı.

Evlilik beklerken ayrılık gelmişti! Özge Yağız ile Gökberk Demirci barıştı mı?

Her yerde el ele, göz göze olan Özge Yağız ve Gökberk Demirci çifti, geçen haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı.

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Evlilik beklerken ayrılık gelmişti! Özge Yağız ile Gökberk Demirci barıştı mı?

Çifti birbirine çok yakıştıran sevenleri ise bu ayrılığın çok uzun sürmeyeceğini düşündü.

Evlilik beklerken ayrılık gelmişti! Özge Yağız ile Gökberk Demirci barıştı mı?

Yakınları da her an bir barış yaşanabilir diye beklemeye başladı.

Evlilik beklerken ayrılık gelmişti! Özge Yağız ile Gökberk Demirci barıştı mı?

Hatta Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ilişkilerine bir şans daha vermek istedikleri iddia edildi.

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