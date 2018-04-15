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Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek...Ayhan Işık neden öldü?

Ayhan Işık gerçekten güneş çarpması nedeniyle mi öldü, Susuz Yaz'ın Altın Ayımecerasında Ulvi Doğan nasıl bir lobi çalışması yaptı, Yılmaz Güney Tarık Akan'ı neden setten kovdu? Söz şimdi sinema tarihçisi Agah Özgüç'te...

Giriş Tarihi: 15.04.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 09:57
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Ezber bozan Yeşilçam gerçekleri...

Sinema yazarı ve tarihçisi Agah Özgüç'ün beş yıl önce yayımlanan Türk Sineması'nın Marjinalleri ve Orjinalleri kitabı için " defteri nihayet açıldı" başlığını atmıştık.

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Ezber bozan Yeşilçam gerçekleri...

Özgüç işleyişini, olaylarını, insanlarını iyi bildiği 'la igili gerçekleri bu kitapta net bir şekilde ortaya koyuyor ve Yeşilçam algısını ters yüz ediyordu. Kitabı okudukça Yeşilçam'ın starından karakter oyuncusuna, yönetmeninden yapımcısına herkesin mağdur olduğu bir sistemin adı olduğunu anlamıştım.

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Ezber bozan Yeşilçam gerçekleri...

O kitabın ikincisi Türk Sineması'nın Marjinalleri ve Orjinalleri 2 yine Horizon Yayınları'ndan çıktı. "Dünyada kadar renkli olayların ve ilişkilerin yaşandığı bir sinema sektörü çok azdır" diyen Özgüç ikinci kitabında da leri bozmaya devam ediyor.

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Ezber bozan Yeşilçam gerçekleri...

Ulvi Doğan, Berlin Film Festivali'nde

SUSUZ YAZ'A ALTIN AYI ÖDÜLÜNÜ ÇOK ÖZEL BİR DOSTLUK KAZANDIRMIŞ

Metin Erksan'ın Susuz Yaz filminin Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı almasıyla her daim gururlanmışızdır. İzleyenler de bilir, film bu ödülü hak edecek kadar iyidir ve sinemamızın da klasikleri arasında yerini almıştır. Bilinen öykü, 1964'te Susuz Yaz "Türkiye'yi temsil edemez" diye yurtdışı yasağı konulması ve filmin de bu yasağa rağmen bir bavul içinde Almanya'ya gönderilmesidir. Metin Erksan'ın katılamadığı festivalde filmi Almanya'da tanıtmak, yapımcıları arasında bulunan ve filmde başrol oynayan Ulvi Doğan'a düşer. Erksan'ın lise arkadaşı olan, Susuz Yaz'a kadar sinemayla ilişkisi olmayan Doğan'ın festivalde iyi lobi yaptığı da anlatılır.

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Ezber bozan Yeşilçam gerçekleri...

OLMASAYDI BİR REY BİLE ALAMAZDIK

Sidney Lumet'nin The Pawnbroker/Tefeci, Satyajit Ray'in Mahanagar, Shohei Imamura'nın The Insect Woman gibi filmlerinin yarıştığı festivalde sonuçlar açıklandıktan sonraysa kitaptan öğreniyoruz ki Alman gazeteleri "Film değil Ulvi Doğan kazandı" diye başlık atmış.

Özgüç kitabında aslında filmin Altın Ayı almasında Doğan ile jüri üyelerinden olan Ömer Şerif'in eşi Faten Hamama arasındaki ilişkinin etkili olduğunu yazıyor. Bunu da Doğan'ın bir demecine dayandırıyor: "Susuz Yaz'ın birincilik alması, Faten Hamama ile kurduğum çok ama çok özel dostluk sayesinde oldu. Hamama, jüride üyeydi. Üstelik aynı jüride üye olan Richard Todd ile yakın dosttu. Ayrıca jüri üzerinde büyük etkisi olan bir prodüktöre de baskı yaptı. Ve neticede Susuz Yaz 4 oya karşı 5 oyla birinciliği kurtardı. Eğer Faten Hamama olmasaydı tek rey alamazdık."

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Ezber bozan Yeşilçam gerçekleri...

AYHAN IŞIK GERÇEKTE NEDEN ÖLDÜ?

Türk sinemasının starlarından Ayhan Işık'ın sahilde güneşlenirken, güneş çarpması sonucu geçirdiği beyin kanamasıyla yaşamını yitirdiği bilinir. Ama kitaptan öğreniyoruz ki bu bir şehir efsanesiymiş.

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Ezber bozan Yeşilçam gerçekleri...

Işık'ın yakın arkadaşı Sadri Alışık kitapta 50 yaşında Işık'ın nasıl yaşamını yitirdiği anlatıyor: "Ayhan yazlıkta (Kumburgaz), cumartesi gecesi arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra eve gelmiş. Biraz kiraz yedikten sonra uyumuş. Sabaha karşı, büyük bir kusmayla uyanmış. Ayhan'ın bu durumu karşısında şaşırmışlar. Bebek'teki bir eczaneye telefon açmışlar. Eczacı da atlayıp Kumburgaz'a gitmiş. Mideyi teskin edici bir iğne yapmış Ayhan'a. Fakat sonradan söylendiğine bakılırsa, o iğne tansiyon yükseltirmiş. Tansiyon da yükselince Ayhan'da konuşma ve yürüme zorluğu başlamış. Sonra da kliniğe yatırılmış."
Alışık o dönem basında çıkan güneş altında viski içti, beyin kanaması geçirdi iddialarını da yalanlıyor: "Ayhan, öyle bilinçsizce güneşin altında yatıp komaya girecek adam değildi. Buna imkan ve ihtimal yoktur."

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