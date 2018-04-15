Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek...Ayhan Işık neden öldü?

OLMASAYDI BİR REY BİLE ALAMAZDIK

Sidney Lumet'nin The Pawnbroker/Tefeci, Satyajit Ray'in Mahanagar, Shohei Imamura'nın The Insect Woman gibi filmlerinin yarıştığı festivalde sonuçlar açıklandıktan sonraysa kitaptan öğreniyoruz ki Alman gazeteleri "Film değil Ulvi Doğan kazandı" diye başlık atmış.

Özgüç kitabında aslında filmin Altın Ayı almasında Doğan ile jüri üyelerinden olan Ömer Şerif'in eşi Faten Hamama arasındaki ilişkinin etkili olduğunu yazıyor. Bunu da Doğan'ın bir demecine dayandırıyor: "Susuz Yaz'ın birincilik alması, Faten Hamama ile kurduğum çok ama çok özel dostluk sayesinde oldu. Hamama, jüride üyeydi. Üstelik aynı jüride üye olan Richard Todd ile yakın dosttu. Ayrıca jüri üzerinde büyük etkisi olan bir prodüktöre de baskı yaptı. Ve neticede Susuz Yaz 4 oya karşı 5 oyla birinciliği kurtardı. Eğer Faten Hamama olmasaydı tek rey alamazdık."