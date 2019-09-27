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  • Ezel'in 'Ramiz Dayısı' Tuncel Kurtiz'in 6. ölüm yıl dönümü!

Ezel'in 'Ramiz Dayısı' 'in 6. ölüm yıl dönümü!

Usta sanatçı Turcel Kurtiz'i kaybedeli 6 sene oldu. Usta oyuncu, 1958 yılından bu yana aktif oyunculuk hayatını devam ettiren ve Türk Sineması'nın en başarılı isimlerinden birisiydi. , oyunculuk kariyerine Dormen Tiyatrosu'nda başladı. 1964 yılında rol aldığı Şeytan'ın Uşakları sinema filmi ile beyaz perdeye geçti. Özellikle son yıllarda başta Ezel olmak üzere rol aldığı dizileri ile de herkesin beğenisini kazandı. Peki, Tuncel Kurtiz kimdir? Tuncel Kurtiz'in sözleri, rol aldığı tüm yapımlar ve biyografisi...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 14:00
Ezel'in 'Ramiz Dayısı' Tuncel Kurtiz'in 6. ölüm yıl dönümü!

Usta oyuncu Tuncel Kurtiz, arkasında yüzlerce film, tiyatro oyunu ve dizi bırakarak 27 Eylül 2013'de yaşama veda etti

Ezel'in 'Ramiz Dayısı' Tuncel Kurtiz'in 6. ölüm yıl dönümü!

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yuman 'in ölüm haberi; hayranları, yakınları ve sanat dünyasını yasa boğdu.

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Ezel'in 'Ramiz Dayısı' Tuncel Kurtiz'in 6. ölüm yıl dönümü!

RAMİZ DAYI

vefat etmeden önce 2009-2011 yılları arasında Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştıkları 'Ezel' dizisindeki 'Ramiz Dayı' karakteri ile hafızalarımıza kazındı.

Ezel'in 'Ramiz Dayısı' Tuncel Kurtiz'in 6. ölüm yıl dönümü!

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

Ezel'in 'Ramiz Dayısı' Tuncel Kurtiz'in 6. ölüm yıl dönümü!
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Ezel'in 'Ramiz Dayısı' Tuncel Kurtiz'in 6. ölüm yıl dönümü!

MEZARI EDREMİT'TE

, 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedildi. Geçen yıl hayranları Tuncel Kurtiz'in ailesine '3 yıl geçmesine rağmen bu mezar neden yapılmaz' diyerek tepkilerini dile getirdi. Ailesi ise bu tepkilerin ardından mezarın Tuncel Kurtiz'in hayat görüşünü temsil ettiğini ifade ederek gereken zamanda müdahale edileceğini belirtti.

Ezel'in 'Ramiz Dayısı' Tuncel Kurtiz'in 6. ölüm yıl dönümü!
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