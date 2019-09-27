Ezel'in 'Ramiz Dayısı' Tuncel Kurtiz'in 6. ölüm yıl dönümü!

Usta sanatçı Turcel Kurtiz'i kaybedeli 6 sene oldu. Usta oyuncu, 1958 yılından bu yana aktif oyunculuk hayatını devam ettiren ve Türk Sineması'nın en başarılı isimlerinden birisiydi. Tuncel Kurtiz, oyunculuk kariyerine Dormen Tiyatrosu'nda başladı. 1964 yılında rol aldığı Şeytan'ın Uşakları sinema filmi ile beyaz perdeye geçti. Özellikle son yıllarda başta Ezel olmak üzere rol aldığı dizileri ile de herkesin beğenisini kazandı. Peki, Tuncel Kurtiz kimdir? Tuncel Kurtiz'in sözleri, rol aldığı tüm yapımlar ve biyografisi...