Fahriye Evcen 'Summer 2024' galerisini paylaştı güzelliği nefes kesti! "Kaç tane mayo - bikini giydin sayamadık"

Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen bu yaza da pozlarıyla damgasını vurdu. Karan ve Kerem adında 2 erkek evladı olan Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, tatil pozlarıyla yaz boyu gündemden düşmedi.