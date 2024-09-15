Giriş Tarihi: 15.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
11:57
Fahriye Evcen 'Summer 2024' galerisini paylaştı güzelliği nefes kesti! "Kaç tane mayo - bikini giydin sayamadık"
Bu yaza tatil pozlarıyla damga vuran Fahriye Evcen takipçileriyle daha önce hiç görmedikleri karelerini paylaştı. Fahriye Evcen 'Summer '24' galerisi yaptı sosyal medya coştu. Tatil bitti ama Fahriye Evcen paylaşmaya doyamıyor. İstanbul'daki evinde eşi Burak Özçivit'in çiçeklerle karşıladığı Fahriye Evcen ardı ardına paylaştığı tatil kareleri ile yine nefes kesti. Takipçilerinden "Kaç tane mayo-bikini kullandınız sayamadık" yorumları gelen Fahriye Evcen düzgün fiziğiyle yaktı geçti...