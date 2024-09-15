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Haberler Galeri Fahriye Evcen 'Summer 2024' galerisini paylaştı güzelliği nefes kesti! "Kaç tane mayo - bikini giydin sayamadık"
Giriş Tarihi: 15.09.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:57

Fahriye Evcen 'Summer 2024' galerisini paylaştı güzelliği nefes kesti! "Kaç tane mayo - bikini giydin sayamadık"

Bu yaza tatil pozlarıyla damga vuran Fahriye Evcen takipçileriyle daha önce hiç görmedikleri karelerini paylaştı. Fahriye Evcen 'Summer '24' galerisi yaptı sosyal medya coştu. Tatil bitti ama Fahriye Evcen paylaşmaya doyamıyor. İstanbul'daki evinde eşi Burak Özçivit'in çiçeklerle karşıladığı Fahriye Evcen ardı ardına paylaştığı tatil kareleri ile yine nefes kesti. Takipçilerinden "Kaç tane mayo-bikini kullandınız sayamadık" yorumları gelen Fahriye Evcen düzgün fiziğiyle yaktı geçti...

Fahriye Evcen ’Summer 2024’ galerisini paylaştı güzelliği nefes kesti! Kaç tane mayo - bikini giydin sayamadık

Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen bu yaza da pozlarıyla damgasını vurdu. Karan ve Kerem adında 2 erkek evladı olan Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, tatil pozlarıyla yaz boyu gündemden düşmedi.

Fahriye Evcen ’Summer 2024’ galerisini paylaştı güzelliği nefes kesti! Kaç tane mayo - bikini giydin sayamadık

Güzel oyuncu son olarak siyah mayosu ile paylaştığı kareler ile hayran bırakmıştı.

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Fahriye Evcen ’Summer 2024’ galerisini paylaştı güzelliği nefes kesti! Kaç tane mayo - bikini giydin sayamadık

Fahriye Evcen şimdi de takipçileriyle daha önce hiç görmedikleri karelerini paylaştı.

Fahriye Evcen ’Summer 2024’ galerisini paylaştı güzelliği nefes kesti! Kaç tane mayo - bikini giydin sayamadık

Fahriye Evcen 'Summer '24' galerisi yaptı sosyal medya coştu.

Fahriye Evcen ’Summer 2024’ galerisini paylaştı güzelliği nefes kesti! Kaç tane mayo - bikini giydin sayamadık

Tatil bitti ama Fahriye Evcen paylaşmaya doyamıyor.

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