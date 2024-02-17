Fahriye Evcen'den minik oğlu Kerem ile set hatırası! Baba Burak Özçivit sevimliliğe karşı koyamadı "Bal küpü"

Giriş Tarihi: 17.02.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
06:29
Son olarak ailece çıktıkları kayak tatilinde yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen tatil dönüşü Katar'a çıkarma yapmıştı. Ünlü çift, birlikte Katar'a giderek özel bir davete katıldı. Burak özçivit ile Fahriye Evcen'in el ele göz göze pozlarına beğeni yağdı. Birlikte aynı projede yer alan çiftten Fahriye Evcen, set hatırası paylaşımı ile hayranlarını yine mest etti. En doğal hallerini paylaşan Fahriye Evcen'in set misafiri ise minik oğlu Kerem oldu. Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile set pozlarına baba Burak Özçivit kayıtsız kalamadı. Burak Özçivit sevimliliği ile hayran bırakan oğlu Kerem'e "Bal küpü" dedi. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile set hatırası pozları...