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Haberler Galeri Fahriye Evcen'den minik oğlu Kerem ile set hatırası! Baba Burak Özçivit sevimliliğe karşı koyamadı "Bal küpü"
Giriş Tarihi: 17.02.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 06:29

Fahriye Evcen'den minik oğlu Kerem ile set hatırası! Baba Burak Özçivit sevimliliğe karşı koyamadı "Bal küpü"

Son olarak ailece çıktıkları kayak tatilinde yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen tatil dönüşü Katar'a çıkarma yapmıştı. Ünlü çift, birlikte Katar'a giderek özel bir davete katıldı. Burak özçivit ile Fahriye Evcen'in el ele göz göze pozlarına beğeni yağdı. Birlikte aynı projede yer alan çiftten Fahriye Evcen, set hatırası paylaşımı ile hayranlarını yine mest etti. En doğal hallerini paylaşan Fahriye Evcen'in set misafiri ise minik oğlu Kerem oldu. Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile set pozlarına baba Burak Özçivit kayıtsız kalamadı. Burak Özçivit sevimliliği ile hayran bırakan oğlu Kerem'e "Bal küpü" dedi. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile set hatırası pozları...

Fahriye Evcen’den minik oğlu Kerem ile set hatırası! Baba Burak Özçivit sevimliliğe karşı koyamadı Bal küpü

Sevgililer Günü'nde aşk pozlarıyla ilgi odağı olan ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen son zamanlarda imza attıkları yeni projelerle dikkat çekiyor.

Fahriye Evcen’den minik oğlu Kerem ile set hatırası! Baba Burak Özçivit sevimliliğe karşı koyamadı Bal küpü

Başarılı oyuncular birlikte yer alacakları proje ile hayranlarını heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Katar'a çıkarma yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen büyük ilgi gördü...

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Fahriye Evcen’den minik oğlu Kerem ile set hatırası! Baba Burak Özçivit sevimliliğe karşı koyamadı Bal küpü

Oyunculukları ve mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen son olarak ailece kayak tatiline çıkmıştı.

Fahriye Evcen’den minik oğlu Kerem ile set hatırası! Baba Burak Özçivit sevimliliğe karşı koyamadı Bal küpü

Yayınladıkları pozlarla beğeni toplayan çift, şimdi yeni paylaşımlarıyla gündemde!

Fahriye Evcen’den minik oğlu Kerem ile set hatırası! Baba Burak Özçivit sevimliliğe karşı koyamadı Bal küpü

Birlikte aynı projede yer alan çiftten Fahriye Evcen, set hatırası paylaşımı ile hayranlarını yine mest etti.

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