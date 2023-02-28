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Haberler Galeri Fatih Terim'in formasını Fenerli aldı! Depremzedelere yardım için tek yürek oldular!
Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 07:28

Fatih Terim'in formasını Fenerli aldı! Depremzedelere yardım için tek yürek oldular!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma neden oldu. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, depremzedelere yardım için düzenlenen Acılar Paylaştıkça Azalır adlı etkinliğindeki müzayede büyük ilgi gördü. Çok sayıda antika ve kıymetli parçanın satışa sunulduğu müzayedede Fatih Terim imzalı 5 numaralı forma, 100 bin liraya alıcı buldu. Fatih Terim'in formasını, Fenerbahçe Kongre Üyesi mimar Merve Mermer satın aldı. Müzayededen elde edilen gelir, depremle ilgili eğitim için harcanacak.

Fatih Terim’in formasını Fenerli aldı! Depremzedelere yardım için tek yürek oldular!

Engelsiz Yaşam Vakfı ve ünlü müzayedeci Uğur Batur'un işbirliğiyle 'Acılar Paylaştıkça Azalır' adlı etkinlikte düzenlenen müzayede büyük ilgi gördü. Çok sayıda antika ve kıymetli parçanın satışa sunulduğu müzayedede Fatih Terim imzalı 5 numaralı forma yüz bin liraya alıcı buldu.

Fatih Terim’in formasını Fenerli aldı! Depremzedelere yardım için tek yürek oldular!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma neden oldu. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, depremzedelere yardım için düzenlenen Acılar Paylaştıkça Azalır adlı etkinliğindeki müzayede büyük ilgi gördü. Fatih Terim'in formasını, Fenerbahçe Kongre Üyesi mimar Merve Mermer satın aldı.

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Fatih Terim’in formasını Fenerli aldı! Depremzedelere yardım için tek yürek oldular!

Müzayedede Atatürk portresi 40 bin liraya, Hüsnü Şenlendirici'nin klarneti ise 10 bin liraya satıldı.

Fatih Terim’in formasını Fenerli aldı! Depremzedelere yardım için tek yürek oldular!

Müzayededen elde edilen gelir, engelli çocukların depremle ilgili eğitimlerine harcanacak. Gecede ayrıca engelliler için yirmi adet akülü tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.

Fatih Terim’in formasını Fenerli aldı! Depremzedelere yardım için tek yürek oldular!

Kahramanmaraş merkezli depremler, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı sarsan felakette 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, 'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir de ilk günden soluğu bölgede almıştı.

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