Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 07:28

Fatih Terim'in formasını Fenerli aldı! Depremzedelere yardım için tek yürek oldular!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma neden oldu. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, depremzedelere yardım için düzenlenen Acılar Paylaştıkça Azalır adlı etkinliğindeki müzayede büyük ilgi gördü. Çok sayıda antika ve kıymetli parçanın satışa sunulduğu müzayedede Fatih Terim imzalı 5 numaralı forma, 100 bin liraya alıcı buldu. Fatih Terim'in formasını, Fenerbahçe Kongre Üyesi mimar Merve Mermer satın aldı. Müzayededen elde edilen gelir, depremle ilgili eğitim için harcanacak.