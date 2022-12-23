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Haberler Galeri Fatih Terim'in kızı Buse Terim balonu andıran ayakkabılarıyla gündem oldu! "Gözüm kanadı"
Giriş Tarihi: 23.12.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 07:51

Fatih Terim'in kızı Buse Terim balonu andıran ayakkabılarıyla gündem oldu! "Gözüm kanadı"

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliğinden ilk kızı Nil'i Ekim 2016'da kucağına alan Buse Terim, diğer kızı Naz'ı da Nisan 2018'de dünyaya getirmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Buse Terim, balonu andıran ayakkabılarıyla gündem oldu. Terim'e sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim balonu andıran ayakkabılarıyla gündem oldu! Gözüm kanadı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim balonu andıran ayakkabılarıyla gündem oldu! Gözüm kanadı

Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu.

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Fatih Terim’in kızı Buse Terim balonu andıran ayakkabılarıyla gündem oldu! Gözüm kanadı

Mutlu evliliğinden ilk kızı Nil'i Ekim 2016'da kucağına alan Buse Terim, diğer kızı Naz'ı da Nisan 2018'de dünyaya getirmişti.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim balonu andıran ayakkabılarıyla gündem oldu! Gözüm kanadı

32 yaşındaki Buse Terim, yaptığı paylaşımlarla her defasında adından söz ettirmeyi başarıyor.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim balonu andıran ayakkabılarıyla gündem oldu! Gözüm kanadı

Buse Terim son olarak balonun andıran ayakkabılarıyla gündem oldu.

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