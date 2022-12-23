Giriş Tarihi: 23.12.2022 07:45
Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
07:51
Fatih Terim'in kızı Buse Terim balonu andıran ayakkabılarıyla gündem oldu! "Gözüm kanadı"
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliğinden ilk kızı Nil'i Ekim 2016'da kucağına alan Buse Terim, diğer kızı Naz'ı da Nisan 2018'de dünyaya getirmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Buse Terim, balonu andıran ayakkabılarıyla gündem oldu. Terim'e sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.