Giriş Tarihi: 02.06.2022 12:10
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
12:22
'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin Asu'suydu! Ortalarda görünmüyordu! Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu
Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun, Beren Saat ile Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı, bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki Asu karakteriyle hafızalara kazınmıştı. "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Asu' karakteriyle güzel oyuncu, son olarak Hekimoğlu dizisinde rol almıştı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sevtap Özaltun, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte güzelliğiyle mest eden Sevtap Özaltun'un son hali...