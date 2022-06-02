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Haberler Galeri 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin Asu'suydu! Ortalarda görünmüyordu! Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu
Giriş Tarihi: 02.06.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 12:22

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin Asu'suydu! Ortalarda görünmüyordu! Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun, Beren Saat ile Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı, bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki Asu karakteriyle hafızalara kazınmıştı. "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Asu' karakteriyle güzel oyuncu, son olarak Hekimoğlu dizisinde rol almıştı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sevtap Özaltun, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte güzelliğiyle mest eden Sevtap Özaltun'un son hali...

’Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin Asu’suydu! Ortalarda görünmüyordu! Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki Asu karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu Sevtap Özaltun, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

’Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin Asu’suydu! Ortalarda görünmüyordu! Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Uzun süredir bir projede yer almayan ünlü oyuncu Sevtap Özaltun, Ekranlarda ilk olarak 'Canım Ailem'de 'Ahsen' karakteriyle karşımıza çıkmıştı.

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’Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin Asu’suydu! Ortalarda görünmüyordu! Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Güzel oyuncu, Beren Saat ile Engin Akyürek'in oynadığı bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki Asu karakteriyle tanınmıştı.

’Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin Asu’suydu! Ortalarda görünmüyordu! Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sevtap Özaltun, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

’Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin Asu’suydu! Ortalarda görünmüyordu! Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Sevtap Özaltun'un yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyayı salladı.

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