’Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin Asu’suydu! Ortalarda görünmüyordu! Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki Asu karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Ünlü oyuncu Sevtap Özaltun güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu Sevtap Özaltun, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiriyor.