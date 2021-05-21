Giriş Tarihi: 21.05.2021 15:00Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 15:03
Fazla kilolarından kurtulan fenomen Duygu Özaslan'ın dönüşü muhteşem oldu! Duygu Özaslan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!
Fenomen Duygu Özaslan, her hareketi ve paylaşımıyla magazinde adından söz ettirmeyi başarıyor. 'Sunny side up' olayıyla uzun süre konuşulan Duygu Özaslan, geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla olay yaratmıştı. Özaslan, 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiğini ve kullandığı ilaçlar yüzünden kilo aldığını açıklamıştı. Kısa süre sonra eski fiziğine kavuşan fenomen, yaz sezonunu açtı. Geçtiğimiz yılki halinden eser kalmayan Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile çıktığı tatilde verdiği pozlarla takipçilerini mest etti. Duygu Özaslan'ın bikinili pozlarına beğeni yağdı.