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Haberler Galeri Fazla kilolarından kurtulan fenomen Duygu Özaslan'ın dönüşü muhteşem oldu! Duygu Özaslan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 15:03

Fazla kilolarından kurtulan fenomen 'ın dönüşü muhteşem oldu! bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Fenomen , her hareketi ve paylaşımıyla magazinde adından söz ettirmeyi başarıyor. '' olayıyla uzun süre konuşulan , geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla olay yaratmıştı. Özaslan, '' hastalığıyla mücadele ettiğini ve kullandığı ilaçlar yüzünden kilo aldığını açıklamıştı. Kısa süre sonra eski fiziğine kavuşan fenomen, yaz sezonunu açtı. Geçtiğimiz yılki halinden eser kalmayan Özaslan, basketbolcu sevgilisi ile çıktığı tatilde verdiği pozlarla takipçilerini mest etti. Duygu Özaslan'ın bikinili pozlarına beğeni yağdı.

Fazla kilolarından kurtulan fenomen Duygu Özaslan'ın dönüşü muhteşem oldu! Duygu Özaslan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Fenomen , her hareketi ve paylaşımıyla magazinde adından söz ettirmeyi başarıyor. '' olayıyla uzun süre konuşulan , geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla olay yaratmıştı.

Fazla kilolarından kurtulan fenomen Duygu Özaslan'ın dönüşü muhteşem oldu! Duygu Özaslan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Özaslan, '' hastalığıyla mücadele ettiğini ve kullandığı ilaçlar yüzünden kilo aldığını açıklamıştı.

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Fazla kilolarından kurtulan fenomen Duygu Özaslan'ın dönüşü muhteşem oldu! Duygu Özaslan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Kısa süre sonra eski fiziğine kavuşan fenomen, yaz sezonunu açtı.

Fazla kilolarından kurtulan fenomen Duygu Özaslan'ın dönüşü muhteşem oldu! Duygu Özaslan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Sosyal medya fenomeni , tam kapanmanın ardından çıktığı tatile devam ediyor.

Fazla kilolarından kurtulan fenomen Duygu Özaslan'ın dönüşü muhteşem oldu! Duygu Özaslan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Basketbolcu sevgilisi ile tatile çıkan sosyal medya fenomeni, bikinili karelerini paylaştı.

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