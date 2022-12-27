Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen’den kötü haber! Aslı Şen’in eşi Metin Şen’in beynine pıhtı attı!

Bu arada Metin Şen'i Allah korumuş. Doktorlar, pıhtı atmasının vücutta ve beyinde kalıcı hasarlar bırakabileceğini belirtip Metin Bey'in çok şanslı olduğunu, hemen hastaneye getirildiği için hasarsız atlattığını belirtmiş. Şen'in başta babası, eşi ve çocukları çok kaygılansa da doktordan aldıkları bu bilgi ile derin bir oh çekmişler.