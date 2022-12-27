Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
07:10
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber! Aslı Şen'in eşi Metin Şen'in beynine pıhtı attı!
Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasını ziyaret için gittiği Bodrum'da fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Metin Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıktı. Turizm ve bilişim şirketleri sahibi Metin Şen, geçen cuma günü babası Ali Şen'i ziyaret etmek için Bodrum'a gitti. Cumartesi sabahı yürüyüşe çıkan Metin Şen, eve dönünce kendini kötü hissettiğini söyledi, ardından da bayıldı. Hemen hastaneye kaldırılan işadamının beynine pıhtı attığı anlaşıldı. İşte Aslı Şen'in eşi Metin Şen'in son sağlık durumu...