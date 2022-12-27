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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber! Aslı Şen'in eşi Metin Şen'in beynine pıhtı attı!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:08 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 07:10

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber! Aslı Şen'in eşi Metin Şen'in beynine pıhtı attı!

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasını ziyaret için gittiği Bodrum'da fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Metin Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıktı. Turizm ve bilişim şirketleri sahibi Metin Şen, geçen cuma günü babası Ali Şen'i ziyaret etmek için Bodrum'a gitti. Cumartesi sabahı yürüyüşe çıkan Metin Şen, eve dönünce kendini kötü hissettiğini söyledi, ardından da bayıldı. Hemen hastaneye kaldırılan işadamının beynine pıhtı attığı anlaşıldı. İşte Aslı Şen'in eşi Metin Şen'in son sağlık durumu...

BÜLENT CANKURT
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen’den kötü haber! Aslı Şen’in eşi Metin Şen’in beynine pıhtı attı!

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen sevenlerini korkuttu. Geçen cuma, eşi Aslı Hanım, oğulları Berke ve Batu ile Bodrum'da yaşayan babası Ali Şen'i ziyarete giden Metin Bey'in hastanelik olduğunu öğrendim.

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen’den kötü haber! Aslı Şen’in eşi Metin Şen’in beynine pıhtı attı!

Metin Bey, cumartesi sabahı yürüyüşe çıkmış ve yürüyüşünü bitirip eve döndüğü sırada fenalaşmış.

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Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen’den kötü haber! Aslı Şen’in eşi Metin Şen’in beynine pıhtı attı!

Hastaneye kaldırılan Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıkmış.

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen’den kötü haber! Aslı Şen’in eşi Metin Şen’in beynine pıhtı attı!

Metin Bey şu an iyiymiş ama tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede kalacakmış.

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen’den kötü haber! Aslı Şen’in eşi Metin Şen’in beynine pıhtı attı!

Bu arada Metin Şen'i Allah korumuş. Doktorlar, pıhtı atmasının vücutta ve beyinde kalıcı hasarlar bırakabileceğini belirtip Metin Bey'in çok şanslı olduğunu, hemen hastaneye getirildiği için hasarsız atlattığını belirtmiş. Şen'in başta babası, eşi ve çocukları çok kaygılansa da doktordan aldıkları bu bilgi ile derin bir oh çekmişler.

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