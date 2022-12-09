Giriş Tarihi: 09.12.2022 06:31
Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
06:33
Fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını dövdü! “Çocuğu bırakıp geziyorsun”
Eski manken ve sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı ile boşanma davası devam eden ünlü tekstilci Yusuf Yosi Özlevi arasında flaş bir gelişme yaşandı.Kuruçeşme'deki ünlü bir eğlence mekanına giden işadamı, karşısında eşi Cansu Nur'u görünce, "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre genç kadın, kendisine tepki gösteren eşine "Sen bana karışamazsın" diyerek tepki gösterdi ve çantayı eline alarak, eşine vurmaya başladı.