Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını dövdü! “Çocuğu bırakıp geziyorsun”
Giriş Tarihi: 09.12.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 06:33

Fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını dövdü! “Çocuğu bırakıp geziyorsun”

Eski manken ve sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı ile boşanma davası devam eden ünlü tekstilci Yusuf Yosi Özlevi arasında flaş bir gelişme yaşandı.Kuruçeşme'deki ünlü bir eğlence mekanına giden işadamı, karşısında eşi Cansu Nur'u görünce, "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre genç kadın, kendisine tepki gösteren eşine "Sen bana karışamazsın" diyerek tepki gösterdi ve çantayı eline alarak, eşine vurmaya başladı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını dövdü! “Çocuğu bırakıp geziyorsun”

Eski manken ve sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı, geçen yıl evlendiği ünlü tekstilci Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç kadınla aldattığını iddia etmişti. Ardından bir televizyon programına katılan Çufalı, eşinin kendisini ünlü bir kadınla da aldattığını açıklamıştı.

Fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını dövdü! “Çocuğu bırakıp geziyorsun”

Özlevi, eşinin iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşinin kendisine iftira attığını ve para koparmak için olmayan aldatma hikayelerini varmış gibi anlattığını ileri süren işadamı, eşinden 2 milyon lira tazminat ile çocuğun velayetini talep etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını dövdü! “Çocuğu bırakıp geziyorsun”

Cansu Nur Çufalı da Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı koruma kararı aldırdı.

Fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını dövdü! “Çocuğu bırakıp geziyorsun”

Taraflar arasında çekişmeli olarak başlayan boşanma davası devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. 11 Kasım gecesi Kuruçeşme'deki ünlü bir eğlence mekanına giden işadamı, karşısında eşi Cansu Nur'u gördü. Gecenin ilerleyen saatleri olduğu için eşinin yanına giden Özlevi, "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi.

Fenomen Cansu Nur Çufalı kocasını dövdü! “Çocuğu bırakıp geziyorsun”

İddiaya göre genç kadın, kendisine tepki gösteren eşine "Sen bana karışamazsın" diyerek tepki gösterdi ve çantayı eline alarak, eşine vurmaya başladı. Taraflar arasındaki kavgayı mekan güvenliği engelledi.

SON DAKİKA