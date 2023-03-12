Fenomen CZN Burak’tan Taha Duymaz’ın acılı annesine ziyaret! Depremde Taha Duymaz ile birlikte 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz perişan!

Çektiği yemek videolarını paylaşarak fenomen olan Taha Duymaz, Hatay'da enkaz altında kalmış ve depremin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılmıştı. Depremin ilk gününden itibaren memleketi Hatay''a giden fenomen aşçı CZN Burak, Taha Duymaz'ın enkazının başında ailesine de destek vermişti. Acı olayda desteğini esirgemediği Duymaz ailesine ziyarette bulunan CZN Burak duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı. 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak "Bir nebze olsun mutlu oldu." dedi. Taha Duymaz ile birlikte iki evladını daha toprağa veren acılı anne Meryem Duymaz'ın perişan hali yürek dağladı.