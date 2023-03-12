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Haberler Galeri Fenomen CZN Burak'tan Taha Duymaz'ın acılı annesine ziyaret! Depremde Taha Duymaz ile birlikte 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz perişan!
Giriş Tarihi: 12.03.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 12:41

Fenomen CZN Burak'tan Taha Duymaz'ın acılı annesine ziyaret! Depremde Taha Duymaz ile birlikte 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz perişan!

Çektiği yemek videolarını paylaşarak fenomen olan Taha Duymaz, Hatay'da enkaz altında kalmış ve depremin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılmıştı. Depremin ilk gününden itibaren memleketi Hatay''a giden fenomen aşçı CZN Burak, Taha Duymaz'ın enkazının başında ailesine de destek vermişti. Acı olayda desteğini esirgemediği Duymaz ailesine ziyarette bulunan CZN Burak duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı. 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak "Bir nebze olsun mutlu oldu." dedi. Taha Duymaz ile birlikte iki evladını daha toprağa veren acılı anne Meryem Duymaz'ın perişan hali yürek dağladı.

Fenomen CZN Burak’tan Taha Duymaz’ın acılı annesine ziyaret! Depremde Taha Duymaz ile birlikte 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz perişan!

Yaptığı yemek videolarını paylaşarak fenomen olan Taha Duymaz, kardeşleri Melek ve Umut Duymaz ile Hatay'da enkaz altında kalmış ve depremin 12. gününde cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Fenomen CZN Burak’tan Taha Duymaz’ın acılı annesine ziyaret! Depremde Taha Duymaz ile birlikte 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz perişan!

Tüm o süreç boyunca Duymaz ailesine destek olan iş insanı CZN Burak, acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyarete gitti.

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Fenomen CZN Burak’tan Taha Duymaz’ın acılı annesine ziyaret! Depremde Taha Duymaz ile birlikte 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz perişan!

19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak "Meryem anne çok üzgün iyi olmaya çalışıyor, herkesin selamını ilettim. Bir nebze olsun mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Fenomen CZN Burak’tan Taha Duymaz’ın acılı annesine ziyaret! Depremde Taha Duymaz ile birlikte 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz perişan!

Taha Duymaz ile birlikte iki evladını daha toprağa veren acılı anne Meryem Duymaz'ın perişan hali yürek dağladı.

Fenomen CZN Burak’tan Taha Duymaz’ın acılı annesine ziyaret! Depremde Taha Duymaz ile birlikte 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz perişan!

TikTok'ta paylaştığı yemek videolarıyla fenomen haline gelen Taha Duymaz'ın enkaz çalışmaları için CZN Burak seferber olmuştu. Halen bölgede desteklerine devam eden CZN, Duymaz'ın ailesinin de yanında olmaya devam ediyor.

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