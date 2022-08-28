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Haberler Galeri Fenomen Selin Yağcıoğlu'na eski eşi ve eski sevgilisinden büyük darbe! Gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti!
Giriş Tarihi: 28.08.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 14:11

Fenomen Selin Yağcıoğlu'na eski eşi ve eski sevgilisinden büyük darbe! Gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti!

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu 'Gönül Dağı' dizisinde rol alan oyuncu Berk Atan ile bir dargın bir barışık aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyuran ikili bir aşklarına bir şans daha vermişti. Ancak bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. Selin Yağcıoğlui eski eşi Gökhan Balarısı'nın 4 yaşındaki kızlarıyla hiç ilgilenmediğini ağlayarak anlattı. Güzel fenomen, kendisine destek olmayan oyuncu aşkı Berk Atan'ı da terk etti. İşte detaylar...

Fenomen Selin Yağcıoğlu’na eski eşi ve eski sevgilisinden büyük darbe! Gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti!

Ünlü oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak yaptıkları açıklamayla ayrıldıklarını resmi olarak duyuran çift, hayranlarını üzmüştü.

Fenomen Selin Yağcıoğlu’na eski eşi ve eski sevgilisinden büyük darbe! Gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti!

Eylül ayında ayrılan oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

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Fenomen Selin Yağcıoğlu’na eski eşi ve eski sevgilisinden büyük darbe! Gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti!

Bir dargın bir barışık aşklarını sürdüren çift, el ele görüntülenmişti.

Fenomen Selin Yağcıoğlu’na eski eşi ve eski sevgilisinden büyük darbe! Gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti!

Ünlü çift, yaşananlardan sonra ilişkilerine bir şans daha vermişti.

Fenomen Selin Yağcıoğlu’na eski eşi ve eski sevgilisinden büyük darbe! Gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti!

Gazetecilerin sorularına "Arkadaşlar bir şey söylememize gerek yok. Mutluyuz. Acelemiz var. Konuşuruz sonra" ifadelerini kullanmıştı.

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