Giriş Tarihi: 28.08.2022 13:28
Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
14:11
Fenomen Selin Yağcıoğlu'na eski eşi ve eski sevgilisinden büyük darbe! Gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti!
Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu 'Gönül Dağı' dizisinde rol alan oyuncu Berk Atan ile bir dargın bir barışık aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyuran ikili bir aşklarına bir şans daha vermişti. Ancak bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. Selin Yağcıoğlui eski eşi Gökhan Balarısı'nın 4 yaşındaki kızlarıyla hiç ilgilenmediğini ağlayarak anlattı. Güzel fenomen, kendisine destek olmayan oyuncu aşkı Berk Atan'ı da terk etti. İşte detaylar...