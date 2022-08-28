Fenomen Selin Yağcıoğlu’na eski eşi ve eski sevgilisinden büyük darbe! Gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti!

Ünlü oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak yaptıkları açıklamayla ayrıldıklarını resmi olarak duyuran çift, hayranlarını üzmüştü.