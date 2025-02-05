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Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:41 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:41

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı!

Arabesk müziği kralı Ferdi Tayfur 2 Ocak günü hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti bugün açıklandı.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Usta şarkıcı, 2 Ocak günü hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı!

Milyonları yasa boğan haberin ardından büyük bir cenaze töreni düzenlenmişti.

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Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı!

VASİYETİ BUGÜN AÇIKLANDI

Usta sanatçının vasiyeti bugün açıklandı.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı!

Vasiyet hakkında yapılan açıklamada, "Ailemizin çınarı canımız babamızın hazırlamış
olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

Zeliha Tayfur- Tuğba Dınız - Funda Doğrul Ferdi Taha Tayfur -Nilüfer Gözalıcı
-Şirin Gözalıcı

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı!

15 Aralık 2024'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan arabeskin kralı Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü hayatını kaybetmişti.

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