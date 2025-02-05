Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı!

Vasiyet hakkında yapılan açıklamada, "Ailemizin çınarı canımız babamızın hazırlamış

olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."



Zeliha Tayfur- Tuğba Dınız - Funda Doğrul Ferdi Taha Tayfur -Nilüfer Gözalıcı

-Şirin Gözalıcı