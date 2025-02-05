Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Usta şarkıcı, 2 Ocak günü hayatını kaybetti. Milyonları yasa boğan haberin ardından büyük bir cenaze töreni düzenlenmişti. VASİYETİ BUGÜN AÇIKLANDI Usta sanatçının vasiyeti bugün açıklandı. Vasiyet hakkında yapılan açıklamada, 'Ailemizin çınarı canımız babamızın hazırlamış 15 Aralık 2024'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan arabeskin kralı Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü hayatını kaybetmişti. Tüm sevenlerini yasa boğan haberin ardından büyük bir cenaze töreni düzenlenmişti. Son olarak yeğeni Şirin Gözalıcı ise Ferdi Tayfur'un 40'ı için paylaşımda bulundu. Mevlit okutulacağını söyleyen Şirin Gözalıcı, şu paylaşımı yaptı; '2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, ailemizin çınarı Sayın FERDİ TAYFUR'un vefatının 40. Günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'inde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur.' Tüm Türkiye'nin sevdiği Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize' programında da anıldı. KONUKLARIYLA İLGİ TOPLADI A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'de bu hafta Ferdi Tayfur şarkılarıyla Ahmet Selçuk İlkan, atv dizisi 'Bir Gece Masalı'ndan İlayda Aydın ile şarkıcı Atiye ve atv dizisi 'Can Borcu'nda oynayan Goncagül Sunar konuk olarak yer aldı. DOSTUNUN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz günlerde vefat eden 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur'u da anmayı ihmal etmedi. İlkan, Ferdi Tayfur'un daha önce hiç bilinmeyenlerini anlattı. AHMET SELÇUK İLKAN 'TEK TESELLİ BIRAKTIĞI ŞARKILAR' Ferdi Tayfur benim 40 yılı aşkın dostumdu. Bir Ferdi Tayfur gitti ama 86 milyon acı yürek var. Tek teselli bıraktığı şarkılar. Hatıran yeter diyoruz ama bazen onlar da yetmiyor. Yaşatmaya devam edeceğiz. 'BİZİMKİSİ SADECE İŞ ARKADAŞLIĞI DEĞİLDİ, BÜYÜK BİR DOSTLUKTU' Tanışmadan önce benim şarkılarımı okumuştu. Gazetecilerle sanatçıların maç yaptığı bir organizasyon vardı. Platini diye penaltıları Ferdi atmıştı. Orada tanışmıştık. Onun açacağı şirket vardı, ben de onun şirketine geçtim. 'Yaktı beni' adlı ilk albümümüz yaptık. 45 yıla yakın serüven öyle başladı. Bizimkisi sadece iş arkadaşlığı değildi, büyük bir dostluktu. 'ONU ANLAMAK İÇİN 3 DEVREYE AYIRMAK LAZIM' Ferdi Tayfur çok kalabalıklar seven biri değildi. İçine kapanık biriydi. Onu anlamak için 3 devreye ayırmak lazım. Birinci dönem en hazin dönemi. İlk 30 yılı. Yokluk, sefalet, acılar, kayıplar... Bir daha dünyaya gelsem ilk 30 yılı yaşamak istemem derdi. İkinci 30 yılı altın yıllarıydı. Alkışlar ödüller, hayal edemediği yerlere geldi. Son 20 yılda en solgun durgun yıllarıydı. Sağlık açısından zor dönemler geçirdiği herkesten uzaklaşıp inzivaya çekildiği yıllardı. Ne zaman bir okulun önünden geçse çok içlenirdi, okuyamadığı için. Öğretmenim olmadı, baba diyemediğim için hep eksik yaşadım derdi. Böyle okuryazar olmayan bir adam yıllar sonra sevenlerinin öğretmeni oldu. Baba eksikliği yaşayan o adam, herkesin Ferdi babası oldu. Mücadeleci ve başarılı bir insandı. Bazı şarkılar vardır kalemle yazılır bazıları yürekle gözyaşıyla yazılır. Onunla yaptığımız şarkılar hem kulağa hem yüreğe hitap etti. Söz müzik ortaklığımız ömür boyu devam etti. Birlikte 100'den fazla şarkımız var. Çok yazmak önemli değil, önemli olan yazdıklarımızın kalıcı olması. 'FARK ETSELER BİZİ PARÇALARLARDI' Ferdi Tayfur'un konserlerinde diğer sanatçılar perde arkasından onun konserini izlerlerdi. Almanya konseri çıkışında arabaya kendimizi zor attık. Arabayı kaldırdılar taht gibi taşıdılar. Bizim korumamız falan yoktu. Biz ikimiz giderdik. Şoförümüz bile yoktu. 1988'de ilk yaptığımız konsere öyle gittik. Sel gibiydi insanlar, içeri giremedik. Ambulanslarla polis arabalarıyla zor girdik. Bir sonraki Gülhane konserine yayan gittik. Şapka ve gözlük takarak. Herkes bizi başka yerden beklerken biz o kalabalıklar içinden kulise geçiyorduk. Bir fark etseler bizi parçalarlardı. Sinemanın bittiği dönemde 1976 yılı O'nun 'Çeşme' filmi 12 milyon izlendi. Bir hafta oynardı filmler, onun filmleri 5-6 hafta oynatılırdı. Şarkının yanında, sinemada da güçlü olduğunu kanıtladı. Sinemada var, şarkı sözleri yazıyor, sonra da roman bile yazdı. 'AİLESİNİN BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASINI İSTERDİ' İstemiyordu ama ben filminin olmasını yapılmasını isterim. Son dönemde yazılanları konuşulanları iyi ki duymadı. Barışçı bir insandı. Ailesinin barış içinde yaşamasını isterdi. Hem müziğini hem de oyunculuğunu tüm derinliğiyle yediden yetmişe tüm sevenlerine hissettirdi... Usta sanatçı, 'Hatıran Yeter', 'Nisan Yağmuru', 'Ben de Özledim', 'Sabahçı Kahvesi', 'Bana da Söyle', 'Çeşme' ve 'Huzurum Kalmadı' gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kurdu....Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşama veda etti. Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızıyla ilgili haberler de magazin basınında gündem olmuştu. Soyadı kriziyle başlayan dava sosyal medyaya taşınmıştı. Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı. Kızı Tuğçe Aydın Tayfur ise sosyal medyadan veryansın etmişti. Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı. FERDİ TAYFUR'DAN SUÇ DUYURUSU 'Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenelrden dolayı müvekilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz.' 'TAYFUR SOYİSMİMİ BANA LEYLEKLER VERMEDİ' 'AL SOYADIN SENİN OLSUN' 'BEN ÇOCUKLARIMIN RIZKINI SİZE YEDİRMEYECEĞİM' MAĞAZALARINA TEK TEK KİLİT VURUYOR... 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'la açtığı Tarabya'daki 'Tuğçe Tayfur Store' isimli giyim mağazasını kapattı. Mağazalarına tek tek kilit vuran Tuğçe, bu marka yüzünden babası Ferdi Tayfur ile davalık olmuştu…Mağazarın kapatılmasının ardından Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'dan boşanıyor iddiaları alevlendi. Öte yandan cenaze töreninde yaşanan kavgayla adından söz ettiren Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur ise babasının ölümünün ardından ilk kez bu paylaşımı yapmıştı. ''BABAM BANA SON KEZ TEBESSÜM ETTİ'' ''Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi 'hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün….Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA..'' Geçen günlerde Ferdi Tayfur için vefatının 7. gününde uzun yıllar yaşadığı Emirgan'da Kuran-ı Kerim okutuldu. NECLA NAZIR İLE KIZI TUĞÇE TAYFUR GELMEDİ Camide sanatçının kızları, akrabaları ve sanat dünyasından dostları katılırken Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur, gerginlik olmaması için gelmedi. Tayfur'un yeğeni Cumali Turanbayburt, 'Hepimiz aynı kandanız, inşallah bir araya gelip problemleri çözeceğiz' dedi. 'BİZ AİLEYİZ' Tayfur'un ablası Nafia Turanbayburt ise yaşananlar için 'Olabilir biz aileyiz' diye konuştu. TEK RESMİ EVLİLİK YAPTI Sanatçı, Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlendi. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur'un gençlik yıllarında hayatına girdi ve sanatçının ilk ve tek resmi nikanlı eşi oldu. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, 'Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum' diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi. Ölümü herkesi derinden yaralayan Ferdi Tayfur'un gözlerden uzakta büyüttüğü en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur'dan doğum gününde duygusal bir paylaşım geldi. 'SENSİZ İLK DOĞUM GÜNÜM' 17. yaşına giren Ferdi Taha Tayfur, babasız kutladığı ilk doğum gününde babasıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak, şu sözleri kullandı: 'Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum. 'BENİM ÇOK UĞRAŞTIN' Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın' 'SANA SÖZ VERİYORUM' 'Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam' Öte yandan 33 yıllık eski hayat arkadaşı Necla Nazır, Tayfur'un ardından şu ifadeleri kullanmıştı: 'RABBİM KANDİLDE ALDI' Nazır, 'Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş' ifadelerini kullanmıştı. Tayfur'un başarılı müzik yolculuğu kadar özel hayatı da şu sıralar gündemde... Ferdi Tayfur, kızının annesi ve 33 yıllık eski hayat arkadaşı Necla Nazır'la yaşadığı büyük aşkla da iz bıraktı. Ölümünün ardından Tayfur'un özel hayatı ve geçmiş yıllarda verdiği röportajlar da dikkat çekmeye başladı. TANIŞMA HİKAYELERİ FİLM GİBİ... Ferdi Tayfur ile Necla Nazır aşkının nasıl başladığını biliyor muydunuz? Necla Nazır katıldıkları bir televizyon programında Ferdi Tayfur ile ilk aşkın tohumlarının nasıl atıldığını bu sözlerle anlattı: 'Aslında ben ilk Hulki Saner beni çağırdığında dedi ki Neclacım ben bir müzikal film yapacağım. Ferdi Tayfur diye birisi oynayacak. Yani ben hiç şarkıcı olduğunu düşünmedim. Bir tiyatro sanatçısı gibi geldi. Tiyatro kökenli gibi geldi bana. Dedim ki Hulki bir tiyatro sanatçısı mı hayır hayır dedi şarkı söylüyor Çeşme diye de bir plağı var. 'ÇOK ENTERESAN BİR ŞEY OLMUŞTU' Peki ben kendisini nasıl göreceğim dedim. Posteri var dedi. Ben Ferdi Beyi ilk posterinden gördüm ve çok enteresan bir şey olmuştu orada. Temel Gürsu da oradaydı. Allah Allah Ferdi Beyin böyle posterine baktım dedim ki ya Hulki Bey amca bir şeye dikkat ettiniz mi dedim. 'FERDİ'YE İLK ELEKTRİĞİM...' Ferdi beyin gözlerinde aşk var. Hulki bey amca şöyle gözlüğünü kaldırdı. Gitti baktı doğru söylüyor bu kız dedi. Bu çocuğun gözlerinde aşk var dedi. Benim Ferdi'ye ilk elektriğim bu posterle oldu.' Ferdi Tayfur da yıllar önce verdiği bir röportajda eski eşi için neler söylemişti? 'ONUN RUHU BENDEN AYRILMAZ' Onlar her zaman mutlu. 30 sene birlikte yaşamış insanlarız. Ben ondan ayrılsam, onun ruhu benden ayrılmaz. 30 yıl, kolay mı bir günde bitsin? Evlerimiz arasında da zaten 500 metre var. '60 YIL BİRLİKTE OLANLAR BİLE AYRILABİLİYOR' Bu ayrılıktan rahatsız rahatsız olan yok. Bana birçok mesaj geldi, 'Baba biz seni seviyoruz, şarkılarını, filmlerini seviyoruz. Özel hayatın da seni ilgilendirir' diyorlardı. Bundan daha güzel bir ifade olabilir mi? Kaldı ki 60 yıl birlikte olanlar bile ayrılabiliyor, ayrılık kavramını ben mi çıkardım? Biz yarın bir gün, yeniden beraber de olabiliriz. Her şey insanlar için diyorum ya... Belki barışırız, belki barışmayız. O gece canım sıkıldı, çıktım gittim. Bana bir şey söylemedi, kendim çıktım evden. 'Kuş gibi oldum' derken de tek başına olmayı kastetmiştim. SON SÖZLERİ... Tayfur, 19 Aralık'ta hasta yatağında çekilen bir videoda sevenlerine 'Ben çok iyiyim' mesajını vermişti. Doktorunun 'Nasılsınız?' sorusuna, 'Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim' ifadelerini kullanmıştı. İŞTE FERDİ TAYFUR'UN SON SÖZLERİ... Ferdi Tayfur'un vefatı sevenlerini yasa boğdu! İşte hasta yatağındaki son görüntüsü ve son sözleri... | Video Necla Nazır ile Ferdi Tayfur büyük bir aşkın tohumlarını atar. Hayatı boyunca 34 filmde rol alarak hem oyunculuğunu hem şarkıcılığını konuşturur. 1992 yılında Prangalar albümü ise onun belki de hayatının albümü olmuştur. Necla Nazır ile yaşadığı 30 yıllık efsane aşk 2007 yılında sona erdi. Bu büyük aşktan Tuğçe isimli bir kız çocuğu dünyaya geldi. ADANA'DAN İSTANBUL'A UZANAN BİR ŞÖHRET! 1945 yılında Adana'da açtı gözlerini dünyaya. Henüz 5 yaşındaydı babası bir kan davası uğruna öldürüldüğünde. Bundan sonrası onun için zorlu bir yaşamdı artık üvey babasının gölgesinde. Yaşıtları okul sıralarındayken o bir şekerci dükkanında çırak. Kendi akranlarına şeker satan tek derdi ailesine para getirmek olan... 'O GECE VURDULAR BABAMI' Tayfur, babasının ölümünü Hürriyet'ten Yüksel Şengül'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: 'Bir gece kucakta olduğumu hatırlıyorum. Annem Şerife 'Babanız Cumali geldi çocuklar' demişti, sevinmiştik. Ben hep kucağındaydım, o sıcaklığı hala hissederim. Ertesi gün, sabah evden çıkarken, gene hayal meyal hatırlıyorum. 'Akşam çiğköfte yap' demişti anneme ve bir lira bırakmıştı. Babam bir daha dönmedi. O gece bir pavyonda vurdular onu.' OKUMAYI KENDİ KENDİNE ÖĞRENDİ Kendi başına öğrenir okumayı yazmayı. O zamanlarda bir hayali var sinema yıldızlarından biri olmak. Onun için şarkıcılık oyunculuğa giden yolda bir basamak olur. Bu hayalle katılır Adana radyosu ses yarışmasına ve ikinci olur. BAŞARILARLA DOLU MÜZİK YOLCULUĞU... Üvey babasının tüm karşı çıkmalarına rağmen; soluğu İstanbul'da alır ve 1968 yılında ilk plağını yayınlar. Beklenen ilgiyi görmeyen Ferdi Tayfur, Adana'ya geri dönerek bir çiftlikte çalışmaya başlar. Bu arada yaşadığı kısa süreli bir ilişkiden varlığını 13 yıl sonra öğreneceğini ve hayatını kurtaracak olan oğlu dünyaya gelir. İçindeki müzik aşkına dur diyemez ve 1971 yılında Huzurum Kalmadı şarkısıyla başarıyı yakalar. 1973 yılında 'Kır Çiçekleri' adlı 45'lik ile çıkış yakaladı. 1 yıl sonra 'Bana Gerçekleri Söyle' adlı 45'lik ile adını duyurdu. Transferler, imzalar... Ve önce, 'Bırak Şu Gurbeti,' ardından; ''Çeşme'' şarkısı. 1976 yılında Necla Nazır ile başrolde oynadığı ilk sinema filmi 'Çeşme' seyirciyle buluştu. Filmi 12 milyon kişi izleyerek rekora imza attı. Ve o günden sonra, büyük şöhret kazandı. Her saat başında, ''Ben de Özledim'', ''Merak Etme Sen'', ''Yıldızlarda Kayar'', ''Bana Sor''... 1993'TEKİ GÜLHANE KONSERİNİ 200 BİN KİŞİ İZLEDİ 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200.000 kişi katılarak rekor kırdı. 50 kaset ve 34'un üzerinde film yapan Ferdi Tayfur 9 kez Altın Plak ödülü aldı. 1974 yılında bir evlilik daha yapar. Kısa sürede ayrılsa da nikahının hiç düşmediği iki çocuğunun annesi Zeliha hanımla. Asıl büyük çıkışını 1976'da yayınladığı Çeşme ile yapar. Artık o tüm Türkiye'nin hayran olduğu Ferdi babası olmuştur. 2010 yılında Zeliha hanımın yanına döndü. Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum demişti Ferdi Tayfur. Yüz felci yüzünden çok sevdiği sahnelerden çekilmişti. 2020 yılında böbrekleri iflas etti. İMDADINA 13 YIL SONRA YÜZÜNÜ GÖRDÜĞÜ OĞLU YETİŞTİ Umutlarının tükendiği anda ilk kez doğduktan 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu Timur'dan yardım eli geldi. Ardı ardına geçirdiği hastalıklar tüketmişti onu. Bir de kızı Tuğçe ile yaşadığı sorunlar... FERDİ TAYFUR'UN YILLAR ÖNCEKİ VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI! Ünlü sanatçı, 'Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım.' demişti. Bu sözler, Tayfur'un sanat anlayışını ve halkla kurduğu güçlü bağını bir kez daha gözler önüne serdi. Tayfur'un geçmişte dile getirdiği bu görüşleri, onun mirasının yalnızca maddi boyutla sınırlı olmadığını, aynı zamanda manevi değer taşıdığını bir kez daha hatırlattı. İZDİHAM ENDİŞESİYLE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Usta ismine son veda programında, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle değişikliğe gidildi. Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti. Ferdi Tayfur'un Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 'Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı, anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır' dedi. Yüzlerce seveni AKM'de Ferdi Tayfur için toplandı. FERDİ BABA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI... USTA SANATÇIYA SAYGI DURUŞU AKM'de gerçekleşen törende, Ferdi Tayfur'un anısına filmlerinden ve yaşamından sahnelerin gösterimi yapıldı. Hayranları hep bir ağızdan şarkılarını söyleyerek usta sanatçıya veda ederken birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. Türkiye 'Ferdi Baba'sına veda ediyor! Ferdi Tayfur'un hayranları onu böyle anlattı | Video FERDİ TAYFUR'U SON YOLCULUĞUNA UĞURLAMA ANLARI Törenin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile birlikte yapıldı. Kur'an tilavetiyle törene devam edildi. 2000'inin üzerindeki kişinin salonda olduğu belirtilirken, salona alınamayan birçok insan Arabesk'in Kralı Ferdi Tayfur'a veda etti. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI'NDAN FERDİ TAYFUR'A VEDA! ORHAN GENCEBAY'DAN MESLEKTAŞINA VEDA Orhan Gencebay, sahneye çıkıp Ferdi Tayfur'un tabutunu öptü. Orhan Gencebay'ın salona girişi Ferdi Tayfur'un sevenleri tarafından alkışlarla karşılandı. 'Sevgili kardeşim şu an son yolculuğuna çıkıyor. Bu dünyada yapılacak görevini en iyi şekilde yaptı. Çok güzel çalışmalar yaptı. Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Benim çok eski arkadaşım, kardeşimdi. Bizi 70li yıllarda o hale getirdiler ki sanki birbirimize rakipmiş gibi Ferdici, Orhancı... 70'li yıllarda siyasi art niyetli olanlar vardı ve o yıllar zordu bizi de ayırmışlardı... Biz birbirimizi çok seviyorduk. Yalanlar da söylenmişti aramızı açmak için... O benim sevgili kardeşim... Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur bu dünyadaki görevini fevkalede yaptı ve göçtü. Ne söylesem ki? Şu an 39 derece ateşim var, özür dilerim karşınıza böyle çıktım... Ben sözü çok uzattım. İzninizle en sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Berhudar olun...' Ferdi Tayfur'a veda! Orhan Gencebay: 'O benim çok eski arkadaşım, kardeşimdi, birbirimizi çok seviyorduk' | Video Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses birlikte Ferdi Tayfur'a veda etti. İBRAHİM TATLISES CENAZE TÖRENİNE KATILANLARA BÖYLE SESLENDİ Sağlık problemleri olmasına rağmen arabeskin ustasını yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde sahnede konuştu. 'Görüntülü bir görüşme yaptık rahmetli olmadan önce... Arabesk müzik prensini kaybetti. O bir prensti. Mekanı cennet olsun. Burada olmaktan üzüntü duyuyorum ama herkes bir gün ölümü tadacak. Fuarların prensiydi. Prens sana uğurlar olsun! Üzüntü duyarsanız üzülürüm, her şey Allah'tan...' İbrahim Tatlıses'ten Ferdi Tayfur'a gözyaşlarıyla veda: 'Arabesk müzik prensini kaybetti' | Video YAKIN ARKADAŞI ŞAİR AHMET SELÇUK İLKAN'IN VEDASI YÜREKLERE DOKUNDU Ferdi Tayfur'un birçok şarkısının yazarı ve Şair Ahmet Selçuk İlkan'ın yaptığı açıklamalar büyük dikkat çekti. 'Seni yaşatacak neler var neler! Bir gün gitsen bile hatıran yeter, alkışların yeter, şarkıların yeter!' diyerek herkesin yüreğine dokunan bir veda etti. 'Sayın bakanım sevgili başkanım ve çok değerli kıymetli yol arkadaşlarım ve sevgili Ferdiciler... 40 yıllık bir mazinin ve 25 yıllık sanat yolculuğunun ardından söylenecek o kadar güzel anılar var ki... İnsan şair de olsa böyle acılı bir günde kelimeleri seçemiyor, boğazında düğümleniyor. Sevgili canımız, Ferdi Tayfur'umuz bir gitti ama ardında 86 milyon sevdalı, yaralı yürek bıraktı. Huzurum kalmadı dediği fani dünyada bu paslanmış dünyaya inat bana sor yalnızlığı bana sor ayrılığı diyerek kimi zaman bir sabahçı kahvesinde sevenlerinin koluna girerek bütün sevenlerine kardeş olan, ağabey olan ve sonunda baba olan bir canı konuşuyoruz şu anda.' 'Bilir misiniz? sahne sonraları çıktığımız seyahatlerde , başbaşa kaldığımız anlarda ahh derdi bana sarılıp.. Bir kere olsun baba diyebilseydim derdi. İkinci derin özlemi de bir öğretmenim, bir sıram, bir kalemim olsaydı derdi. Yuvasına baba diyemediği için okula gidemediği için üzgündü. Ama tüm Türkiye'nin babası oldu! Şimdi onu uğurlarken yine onun nakış nakış işlediği kendi sözleriyle Ferdi Tayfur'a seslenmek istiyorum; Hani o çok sevdiğini kaybettiğinde için yanar yanar ya... Bir gün gitsen bile hatıran yeter, alkışların yeter, şarkıların yeter, adın yeter! O hepimizin canıydı... Gitse de şarkılarıyla ebediyen yaşayacak ender sanatçılarından biri. Evet bir ay daha yaşayabilseydi muhteşem bir Ferdi Tayfur sanat merkezi açılacaktı. Onun anısını yaşatacağız...' Ahmet Selçuk İlkan Ferdi Tayfur'a böyle veda etti: 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter, şarkıların yeter, adın yeter!' | Video FERDİ TAYFUR'UN CENAZE NAMAZINA HAZIRLIK! AKM'DE tamamlanan törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde büyük bir kalabalık. Usta sanatçının cenaze namazı ikindi namazına müteakip kılındı. Ferdi Tayfur'un naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere giriş yaptı. Hayranlarının son vedasıyla camiye giriş yapan Ferdi Tayfur'un naaşı, karanfillerle karşılandı. Şarkı sözü yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan, duygularını SABAH'a anlattı: 'Ferdi Tayfur ikiz kardeşim kadar yakınımdı' | Video Sevenlerinin 'Ferdi Baba' diyerek seslenerek karşıladığı cenazesi omuzlarda taşındı. 'NURİ ALÇO'DAN CENAZEDE FERDİ TAYFUR'A VEDA' Cenazeye katılan Nuri Alço'nun Ferdi Tayfur'a vedası da büyük dikkat çekti. 'Çok büyük bir insanı kaybettik, yüreği çok güzel. Beraber Hasret Sancısı filmini çektik. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin. Kalbi yüreği çok güzeldi. Arada konuşurduk. Erken gitti, rahatsızlığı onu bırakmadı' cümlelerini kullandı. Ferdi Tayfur'un cenaze görüntülerinde eski eşi Necla Nazır'ın tabutunun başındaki gözyaşları içerisindeki görüntüsü de kameralara yansıdı. MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ, FERDİ TAYFUR'UN CENAZE TÖRENİNE KATILDI! Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Tören sonrası Ferdi Tayfur'un naaşı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze törenine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı | Video FERDİ TAYFUR'UN CENAZE NAMAZI KILINDI Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınarak sevenleriyle son yolculuğuna uğurlandı. Ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı. Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video Sanat dünyasından gelen taziye mesajları, usta sanatçının hayranlarına teselli olurken, Tayfur'un zamansız vedasıyla müzik dünyasında doldurulması güç bir boşluk oluştuğu vurgulandı. Bu paylaşımlar, Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçının, kalplerde yaşamaya devam edeceğini bir kez daha gösterdi. İşte ünlü isimlerin Ferdi Tayfur paylaşımları... İBRAHİM TATLISES HÜLYA KOÇYİĞİT PERİHAN SAVAŞ ŞAFAK SEZER BURAK ÖZÇİVİT CENGİZ KURTOĞLU RAFET EL ROMAN DERYA ULUĞ YONCA EVCİMİK AYŞEGÜL ALDİNÇ BURAY IŞIL YÜCESOY EMRE BELOZOĞLU AŞKIN NUR YENGİ MUSTAFA SANDAL SİNAN AKÇIL KEREM ALIŞIK ESRA EROL İBRAHİM BÜYÜKAK GÜLBEN ERGEN DENİZ SEKİ BENGÜ ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ Çocukluğumu filmlerini izleyip,şarkılarını dinleyerek geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum.geçen sene Tuğçe abla ile konuşma fırsatım olmuştu, Ferdi abi ile görüşmeyi çok istediğimi söylemiştim,hala da onun isteğiyleydim,fakat şansım olmadı.benim gibi gençlere ve daha nicelerine güzel kalbi ve sözleri ile örnek olmuş,çok sevdiğim.daha çok küçük olmama rağmen onun yazdıkları ve yaptıklarını anlayabilmek benim için çok büyük bir şans,seni çok seviyoruz,bir gün gitsen bile hatıran yeter dediğin gibi,hatıran yeter.hoşçakal💐❣️