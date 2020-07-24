Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra böyle kavuştu! Sosyal medyada gündem oldu!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, bir süredir Bodrum'daki evinde hayatına devam ediyordu. Usta oyuncu Filiz Akın, corona virüs salgını döneminde oğlu İlker İnanoğlu ile uzun süre görüşemedi. Arka Sokaklar dizisiyle gönüllere taht kuran İlker İnanoğlu ise aylar sonra annesiyle buluştu. Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anları Instagram hesabından paylaştı. Kavuşmanın mutluluğu yaşayan anne oğul uzun süre birbirlerine sarıldı. Filiz Akın paylaşımına, "Ana oğul buluşması. Artık corona kusura bakmasın. Aylar sonra görmenin sevinciyle" notunu yazdı.