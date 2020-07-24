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ile oğlu aylar sonra böyle kavuştu! Sosyal medyada gündem oldu!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden , bir süredir 'daki evinde hayatına devam ediyordu. Usta oyuncu Filiz Akın, corona virüs salgını döneminde oğlu ile uzun süre görüşemedi. dizisiyle gönüllere taht kuran İlker İnanoğlu ise aylar sonra annesiyle buluştu. Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anları hesabından paylaştı. Kavuşmanın mutluluğu yaşayan anne oğul uzun süre birbirlerine sarıldı. Filiz Akın paylaşımına, "Ana oğul buluşması. Artık corona kusura bakmasın. Aylar sonra görmenin sevinciyle" notunu yazdı.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 13:21
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra böyle kavuştu! Sosyal medyada gündem oldu!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden , bir süredir 'daki evinde hayatına devam ediyordu. Usta oyuncu Filiz Akın, corona virüs salgını döneminde oğlu ile uzun süre görüşemedi. dizisiyle gönüllere taht kuran İlker İnanoğlu ise aylar sonra annesiyle buluştu. Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anları hesabından paylaştı. Kavuşmanın mutluluğu yaşayan anne oğul uzun süre birbirlerine sarıldı. Filiz Akın paylaşımına, "Ana oğul buluşması. Artık corona kusura bakmasın. Aylar sonra görmenin sevinciyle" notunu yazdı.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra böyle kavuştu! Sosyal medyada gündem oldu!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden , bir süredir 'daki evinde yaşamını sürdürüyor. Filiz Akın, corona virüs salgını döneminde oğlu ile uzun süre görüşemedi.

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Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra böyle kavuştu! Sosyal medyada gündem oldu!

FİLİZ AKIN: CORONA KUSURA BAKMASIN

Oyuncu ise aylar sonra annesiyle buluştu. , oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anları hesabından paylaştı. Kavuşmanın mutluluğu yaşayan anne oğul uzun süre birbirlerine sarıldı.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra böyle kavuştu! Sosyal medyada gündem oldu!

Corona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla 'dan paylaştı.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra böyle kavuştu! Sosyal medyada gündem oldu!

paylaşımına, "Ana oğul buluşması. Artık corona kusura bakmasın. Aylar sonra görmenin sevinciyle" notunu yazdı.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra böyle kavuştu! Sosyal medyada gündem oldu!

İlker İnanoğlu'nun aylar sonra annesi Filiz Akın ile duygusal buluşması kamerada | Video

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra böyle kavuştu! Sosyal medyada gündem oldu!
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