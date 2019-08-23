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  • Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi! Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi

'ın şaşırtan değişimi! Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi

Yeşilçam'ın en Avrupayi güzeli denilince akla gelen ilk isim şüphesiz olur. Yıllarca sarı saçları ve duru güzeliğiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Filiz Akın, , , gibi ünlü aktrislerle birlikte Yeşilçam'ın en beğenilen yıldızlarından biriydi. Yeşilçam'ın sarışın güzeli yıllar sonraki haliyle şaşırttı. , Cüneyt Arkın gibi büyük jönlerle kamera karşısına geçen tam adıyla Suna Filiz Akın 1943 Ankara doğumludur. Bir dönem sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu yıllar içinde bakın nasıl değişti!

Giriş Tarihi: 23.08.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 11:43
Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi! Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi

İşte ve diğer ünlü isimlerin yıllar önce ve sonraki halleri. Bazıları sizi çok şaşırtabilir!

Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi! Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

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Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi! Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi

KADİR İNANIR

Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi! Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi! Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi

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Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi! Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi

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Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi! Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi

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