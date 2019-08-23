Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi! Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi

Yeşilçam'ın en Avrupayi güzeli denilince akla gelen ilk isim şüphesiz Filiz Akın olur. Yıllarca sarı saçları ve duru güzeliğiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Filiz Akın, Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit gibi ünlü aktrislerle birlikte Yeşilçam'ın en beğenilen yıldızlarından biriydi. Yeşilçam'ın sarışın güzeli yıllar sonraki haliyle şaşırttı. Ediz Hun, Cüneyt Arkın gibi büyük jönlerle kamera karşısına geçen tam adıyla Suna Filiz Akın 1943 Ankara doğumludur. Bir dönem sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu yıllar içinde bakın nasıl değişti!