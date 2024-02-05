‘Fındık Kurdu’ Berna güzelliğiyle mest etti! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu şaşırttı!

Giriş Tarihi: 05.02.2024 05:58
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
05:58
Berna Karagözoğlu, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un gerçekleştirdiği, 'Bir Şarkısın Sen' programı ile pek çok insanın gönlünde adeta taht kurmuştu. 'Bir Şarkısın Sen' adlı yarışmada tanıdığımız ve 'Fındık kurdu' lakaplı Berna Karagözoğlu, aradan geçen zamanda büyüyüp güzeller güzeli bir genç kız oldu. Berna Karagözoğlu'nun son halini görenler çok şaşırdı. Berna Karagözoğlu'nun yıllar içindeki değişimi inanılmaz. Berna Karagözoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Berna Karagözoğlu'nun son hali...