Fındık kurdu Berna Karagözoğlu star olma yolunda!

AMCALAR TEYZELER SEVDİ
Bu sürede okulda istenmeyen öğrenci olmuş. Berna: "Okuldakiler benimle çok uğraştı, taş attılar, merdivende çelme taktılar. Psikolojik olarak çok etkiledim. Amcalar ve teyzeler beni çok sevdi ama yaşıtlarım beni sevmedi. Yarışma iki yıl sürdü. Bittiğinde ise Kastamonu'ya geri döndüm. Küçüktüm ama kalbim farklı atıyordu. Her şeyin bilincindeydim. Boşuna fındık kurdu denmedi bana (gülüyor). Hayatı bu sektörde öğrendim. Konuştuklarından ne demek istediklerini anlayabiliyordum. Bunlar beni çok yordu. Bu yüzden müziği bıraktım. Dizi, reklam, film tekliflerini geri çevirip derslerime ve okuluma odaklandım." Müziğe hobi olarak devam etmiş, liseler arası müzik yarışmasında en iyi solist ödülünü almış. Müziğe tekrar dönüşü de müzik öğretmenine müzikal anlamda en iyi üniversiteyi sorması ile olmuş. Ama hocası Berna'ya 'Sen şarkı söyleyebiliyor musun?' diye cevap vermiş. Aslında bunu Berna hırs yapıp kazansın diye söylemiş. Ve istediği gibi de olmuş. Berna: "Şu an konservatuvarda okuyorum. Daha profesyonel olarak yola devam ediyorum. Piyasaya bir sürü eğitimsiz insan giriyor, eğer o zaman devam etseydim onlardan biri olacaktım."