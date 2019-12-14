Fındık kurdu Berna Karagözoğlu star olma yolunda!

SÖYLEDİĞİME İNANMADILAR

Enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş Berna, hâlâ kıpır kıpır. Yaş farkımız az olduğu için programı ve tabii ki Berna'yı çok iyi hatırlıyorum. Yarışmayı hayatında önemli bir yere konumlandırıyor. Berna: "Beş yaşımda başladım aslında müziğe. Babam müzisyen, birlikte festivallerde, konserlerde sahne alıyorduk. Okuma yazma bilmediğim için babam şarkıyı söylüyor ben de aklımda tutup tekrarlıyordum. Birinci sınıfa başladığımda atv'de 'Bir Şarkısın Sen çocuk yetenekleri arıyor' diye reklamlar çıkmıştı. Ablam ve sınıf öğretmenim babama 'Berna kesinlikle bu programa katılmalı' dedi. Ama babam 'O kadar çocuğun içinde Berna'yı mı beğenecekler?' diyerek istemedi. Babam sahnede neler yapabileceğimi biliyordu. Neden böyle düşündü diye çok üzülmüştüm"diyor.

Babasını ikna edip Kastamonu'nun bir köyünden çıkıp düşmüşler yollara. Samsun'daki elemeleri bir gün ile kaçırmış. Oradan kalkıp İstanbul'a gelmişler. Berna, "Jüri üyeleri beni görünce 'Sen mi şarkı söyleyeceksin' diyerek şaşırdılar. Başladım 'Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız' şarkısını söylemeye. Sekiz yaşındaki birinden bu şarkıyı duyunca daha çok şaşırdılar. Devam ettim 'Ben seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam' şarkısını söylemeye."

Programa kabul edilmiş ama bu kez de annesi istememiş. Babasıyla bir sabah kalkıp sessiz sedasız İstanbul'a gelmişler. Berna: "Kendimi birden farklı bir hayatın içinde buldum. İstanbul'da okumaya başladım. Kendimi gösterebileceğim alan oluştu. Bunları hep istiyordum. Koreografi hazırladım. İstediğim gibi dans ettim ve çok beğendiler. Erol Evgin de bana Fındık kurdu ismini taktı. Kimse Berna demiyordu."