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Haberler Galeri Finikeli Superman! Henry Cavill yeni filmi için Antalya’da!
Giriş Tarihi: 03.04.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 06:40

Finikeli Superman! Henry Cavill yeni filmi için Antalya’da!

Superman filmiyle şöhretini perçinleyen Henry Cavill, II. Dünya Savaşı'nı konu alan The Ministry Of Ungentlemanly Warfare filmi için Türkiye'ye geldi! Cavill, önceki gün Finike, Alanya ve Demre'de yapılan çekimlerde kamera karşısına geçti.

Finikeli Superman! Henry Cavill yeni filmi için Antalya’da!

Henry Cavill'in başrolde olduğu Guy Ritchie filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimleri Antalya'nın ilçeleri Demre, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya ve Manavgat'ta devam ediyor.

Finikeli Superman! Henry Cavill yeni filmi için Antalya’da!

Guy Ritchie; küresel çapta gösterimde olan, çekimlerinin bir kısmını Antalya'da gerçekleştirdiği 'Operation Fortune'dan üç yıl sonra bu kez yeni filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' için Antalya'da set kurdu.

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Finikeli Superman! Henry Cavill yeni filmi için Antalya’da!

II. Dünya Savaşı'nı konu alan filmin başrollerinde 'Supermen' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Henry Cavill'in yanı sıra Alan Ritchson, Cary Elwes, Alex Pettyfer, Henry Golding, Til Schweiger, Babs Olusanmokun ve Meksikalı oyuncu / şarkıcı Eiza Gonzales yer alıyor.

Finikeli Superman! Henry Cavill yeni filmi için Antalya’da!
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Finikeli Superman! Henry Cavill yeni filmi için Antalya’da!
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