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Haberler Galeri Fransız askısıyla bambaşka biri olan şarkıcı Berksan sessizliğini bozdu: Estetik erkek adamı bozmaz!
Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 10:39

Fransız askısıyla bambaşka biri olan şarkıcı Berksan sessizliğini bozdu: Estetik erkek adamı bozmaz!

Son dönemde estetik yaptıran ünlülerin sayısı epey bir arttı. Bu modaya kadınların ünlülerin yanı sıra erkekler ünlüler de ayak uydurmaya başladı. Dünyaca tanınan erkek starların yaptırdığı Fransız askısı operasyonunu Türkiye'de ilk yaptıran erkek ise Berksan oldu. Geçen hafta Fransız askısı yöntemiyle kaşını, gözünü, boynunu ve çenesini gerdiren ve sosyal medyaya damga vuran şarkıcı, sessizliğini bozdu. Berksan, "Hiç pişman değilim" dedi.

Fransız askısıyla bambaşka biri olan şarkıcı Berksan sessizliğini bozdu: Estetik erkek adamı bozmaz!

Ünlü şarkıcı Berksan geçen hafta, son dönemde popüler olan 'fransız askısı' yöntemine başvurmuştu.

Fransız askısıyla bambaşka biri olan şarkıcı Berksan sessizliğini bozdu: Estetik erkek adamı bozmaz!

Berksan, ameliyatsız yüz germe operasyonunun yapılma anını da sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

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Fransız askısıyla bambaşka biri olan şarkıcı Berksan sessizliğini bozdu: Estetik erkek adamı bozmaz!

Dünyaca ünlü erkek starların yaptırdığı Fransız askısı operasyonunu Türkiye'de ilk yaptıran erkek olan Berksan'ın görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu.

Fransız askısıyla bambaşka biri olan şarkıcı Berksan sessizliğini bozdu: Estetik erkek adamı bozmaz!

Ünlü model Jeremy Meeks'e benzetilen şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamamıştı.

Fransız askısıyla bambaşka biri olan şarkıcı Berksan sessizliğini bozdu: Estetik erkek adamı bozmaz!

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Berksan, Posta'ya şu açıklamaları yaptı:

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