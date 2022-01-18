Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:33Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 10:39
Fransız askısıyla bambaşka biri olan şarkıcı Berksan sessizliğini bozdu: Estetik erkek adamı bozmaz!
Son dönemde estetik yaptıran ünlülerin sayısı epey bir arttı. Bu modaya kadınların ünlülerin yanı sıra erkekler ünlüler de ayak uydurmaya başladı. Dünyaca tanınan erkek starların yaptırdığı Fransız askısı operasyonunu Türkiye'de ilk yaptıran erkek ise Berksan oldu. Geçen hafta Fransız askısı yöntemiyle kaşını, gözünü, boynunu ve çenesini gerdiren ve sosyal medyaya damga vuran şarkıcı, sessizliğini bozdu. Berksan, "Hiç pişman değilim" dedi.