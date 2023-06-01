Giriş Tarihi: 01.06.2023 07:00
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
07:10
Galatasaray'ın 23. kez kupa kaldırması sanat camiasında da coşkuyla karşılandı! Galatasaraylı ünlüler şampiyonluğu böyle kutladı!
Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların sezon bitmeden mayıs ayında 23'üncü kez kupayı kaldırması sanat dünyasında coşkuyla kutlandı. Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip böylelikle 3 yıl aradan sonra 23. kez lig şampiyonu oldu. Galatasaraylı ünlü isimler, takımlarının şampiyonluk sevincine sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ortak oldu.