Galatasaray’ın 23. kez kupa kaldırması sanat camiasında da coşkuyla karşılandı! Galatasaraylı ünlüler şampiyonluğu böyle kutladı!

Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin şampiyonluğu İtalya'nın Capri Adası'nda tatil yaparken kutladı. Berkay, "Nerede olursak olalım sevdamızın rengi sarı kırmızı. Şampiyon Galatasaray!" diye paylaşım yaptı. aylaşım yaptı.