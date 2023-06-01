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Haberler Galeri Galatasaray'ın 23. kez kupa kaldırması sanat camiasında da coşkuyla karşılandı! Galatasaraylı ünlüler şampiyonluğu böyle kutladı!
Giriş Tarihi: 01.06.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 07:10

Galatasaray'ın 23. kez kupa kaldırması sanat camiasında da coşkuyla karşılandı! Galatasaraylı ünlüler şampiyonluğu böyle kutladı!

Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların sezon bitmeden mayıs ayında 23'üncü kez kupayı kaldırması sanat dünyasında coşkuyla kutlandı. Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip böylelikle 3 yıl aradan sonra 23. kez lig şampiyonu oldu. Galatasaraylı ünlü isimler, takımlarının şampiyonluk sevincine sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ortak oldu.

Galatasaray’ın 23. kez kupa kaldırması sanat camiasında da coşkuyla karşılandı! Galatasaraylı ünlüler şampiyonluğu böyle kutladı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, mutlak 3 puan ile sahaya çıktı.

Galatasaray’ın 23. kez kupa kaldırması sanat camiasında da coşkuyla karşılandı! Galatasaraylı ünlüler şampiyonluğu böyle kutladı!

Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Galatasaray, ligde bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti.

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Galatasaray’ın 23. kez kupa kaldırması sanat camiasında da coşkuyla karşılandı! Galatasaraylı ünlüler şampiyonluğu böyle kutladı!

Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından ünlü isimler, sevinçlerini sosyal medyadan duyurdu.

Galatasaray’ın 23. kez kupa kaldırması sanat camiasında da coşkuyla karşılandı! Galatasaraylı ünlüler şampiyonluğu böyle kutladı!

Oyuncu Pelin Karahan, maçı eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Can ile izledi. Karahan, galibiyet sonrası "4-1 anlayamazsınız" notuyla paylaşım yaptı.

Galatasaray’ın 23. kez kupa kaldırması sanat camiasında da coşkuyla karşılandı! Galatasaraylı ünlüler şampiyonluğu böyle kutladı!

Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin şampiyonluğu İtalya'nın Capri Adası'nda tatil yaparken kutladı. Berkay, "Nerede olursak olalım sevdamızın rengi sarı kırmızı. Şampiyon Galatasaray!" diye paylaşım yaptı. aylaşım yaptı.

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