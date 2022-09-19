Gamze Erçel'den kızı Aylin Mavi'nin hastalığı ile ilgili açıklama geldi! "Mavi gayet iyi"

2019 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Erçel ile Caner Yıldırım çifti, zor günler geçiriyor. Çiftin kızları Aylin Mavi'nin hasta olduğu haberleri sevenlerini üzdü. Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den minik kızı Aylin Mavi'nin hastalığı hakkında açıklama geldi. Gamze Erçel'in 2.5 yaşındaki Aylin Mavi'nin hastalığı çiftin kızının karnındaki şişlikten şüphelenmesi ile ortaya çıkmış. 30 yaşındaki genç anne Gamze Erçel yaşadıkları zorlu süreci ve kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in açıklaması... 'Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi'de gayet iyi.' 'Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz.' 'SÜRECİ SESSİZ ŞEKİLDE ATLATIP GERİ DÖNECEKTİK' 'Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şuana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim.' 'Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı... Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler.'