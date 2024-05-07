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Haberler Galeri Geldin mi sözüme Rihanna? Demet Akalın’dan esprili paylaşım!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 07:08

Geldin mi sözüme Rihanna? Demet Akalın’dan esprili paylaşım!

Pişmanlığını anlattı… Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini belirtip geçtiğimiz yıllarda giydiği iddialı, dekoltesi fazla kıyafetler için pişmanlık duyduğunu ve artık daha dikkatli davrandığını itiraf etmişti. Dünya starlarına yazdığı yorumlarla gündem olan Demet Akalın'ın Rihanna'ya "Geldin mi sözüme" sözleri, takipçilerini güldürdü.

Geldin mi sözüme Rihanna? Demet Akalın’dan esprili paylaşım!

Rihanna, anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini belirtip geçtiğimiz yıllarda giydiği iddialı, dekoltesi fazla kıyafetler için pişmanlık duyduğunu ve artık daha dikkatli davrandığını itiraf etmişti.

Geldin mi sözüme Rihanna? Demet Akalın’dan esprili paylaşım!

Dünya starlarına yazdığı yorumlarla gündem olan Demet Akalın'ın Rihanna'ya "Geldin mi sözüme" sözleri, takipçilerini güldürdü.

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Geldin mi sözüme Rihanna? Demet Akalın’dan esprili paylaşım!
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Geldin mi sözüme Rihanna? Demet Akalın’dan esprili paylaşım!
Geldin mi sözüme Rihanna? Demet Akalın’dan esprili paylaşım!
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