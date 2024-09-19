Giriş Tarihi: 19.09.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
12:28
Gelin ve damat Roma sokaklarında! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın eğlenceli düğün karelerine beğeni yağdı!
Oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Roma'da hayatını birleştirdi. Ünlü çift sosyal medyadan yeni paylaşımlar yaptılar. Nikah sonrası Roma sokaklarında hem romantik hem de eğlenceli pozlar veren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sosyal medyaya damga vurdu. 1,5 aylık hamile Pınar Deniz'in dillere destan güzelliği ilgi odağı oldu. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın mutluluktan ayaklarının yerden kesildiği eğlenceli halleri ise beğeni yağmuruna tutuldu. İşte ünlü çiftin çok konuşulan o halleri…