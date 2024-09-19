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Haberler Galeri Gelin ve damat Roma sokaklarında! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın eğlenceli düğün karelerine beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 19.09.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:28

Gelin ve damat Roma sokaklarında! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın eğlenceli düğün karelerine beğeni yağdı!

Oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Roma'da hayatını birleştirdi. Ünlü çift sosyal medyadan yeni paylaşımlar yaptılar. Nikah sonrası Roma sokaklarında hem romantik hem de eğlenceli pozlar veren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sosyal medyaya damga vurdu. 1,5 aylık hamile Pınar Deniz'in dillere destan güzelliği ilgi odağı oldu. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın mutluluktan ayaklarının yerden kesildiği eğlenceli halleri ise beğeni yağmuruna tutuldu. İşte ünlü çiftin çok konuşulan o halleri…

Gelin ve damat Roma sokaklarında! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın eğlenceli düğün karelerine beğeni yağdı!

30 yaşındaki Pınar Deniz ile 37 yaşındaki Kaan Yıldırım, iki yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Oyuncu çift, 17 Eylül Salı akşamı İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen sade bir törenle evlendi.

Gelin ve damat Roma sokaklarında! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın eğlenceli düğün karelerine beğeni yağdı!

Roma'da evlenen çift, yurda giriş yaptı. Havalimanında görüntülenen çift, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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Gelin ve damat Roma sokaklarında! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın eğlenceli düğün karelerine beğeni yağdı!

Muhabironline kameralarına yakalanan taze evli çiftten Pınar Deniz, Roma tercihleri hakkında "Çok seremoni sevmediğimiz için yurt dışında olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun istedik. Benim ailem vize probleminden dolayı gelemediler, çok hızlı bir kararla en müsait Roma olduğu için karar verdik ve yaptık." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin bebek sorusuna ise Kaan Yıldırım, "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor, çok keyifliyiz" diye konuştu.

Gelin ve damat Roma sokaklarında! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın eğlenceli düğün karelerine beğeni yağdı!

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinden Instagram'da gündem olan yeni pozlar geldi.

Gelin ve damat Roma sokaklarında! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın eğlenceli düğün karelerine beğeni yağdı!

Mutlulukları yüzlerinden okunan ikiliden Kaan Yıldırım, beyaz kalp emojisi ve "17.09.2024" notu ile Roma sokaklarında eşi ile çekilen fotoğraflarını yayımladı.

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