’Gelinim Olur Musun?’ ile hafızalara kazınan Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar’dan müjdeli haber! Nikah şahidi Esra Erol oldu!

Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:47

Bir dönemin fenomen yarışmalarından "Gelinim Olur Musun?" ile ünlenen Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar muradına erdi. Şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, bir kez daha özel hayatıyla gündeme geldi. "Gelinim Olur Musun?" yarışmasında Tülin ile yaşadığı aşkla hatırlanan Caner Toygar, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurmuştu. Bir dönem adeta milli damat ilan edilen Caner Toygar aradığı aşkı buldu ve evlendi. Caner Toygar ile eşinin nikah şahitleri ise Esra Erol ile eşi Ali Özbir oldu. İşte Caner Toygar'ın nikahından kareler...