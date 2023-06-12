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Haberler Galeri 'Gelinim Olur Musun?' ile hafızalara kazınan Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar'dan müjdeli haber! Nikah şahidi Esra Erol oldu!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:47

'Gelinim Olur Musun?' ile hafızalara kazınan Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar'dan müjdeli haber! Nikah şahidi Esra Erol oldu!

Bir dönemin fenomen yarışmalarından "Gelinim Olur Musun?" ile ünlenen Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar muradına erdi. Şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, bir kez daha özel hayatıyla gündeme geldi. "Gelinim Olur Musun?" yarışmasında Tülin ile yaşadığı aşkla hatırlanan Caner Toygar, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurmuştu. Bir dönem adeta milli damat ilan edilen Caner Toygar aradığı aşkı buldu ve evlendi. Caner Toygar ile eşinin nikah şahitleri ise Esra Erol ile eşi Ali Özbir oldu. İşte Caner Toygar'ın nikahından kareler...

’Gelinim Olur Musun?’ ile hafızalara kazınan Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar’dan müjdeli haber! Nikah şahidi Esra Erol oldu!

Caner toygar, 19 yıl önce ekranlarda yer alan fenomen yarışma "Gelinim Olur musun?"da gelin adayı Tülin ile yaşadığı aşkla tanınmıştı... Şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, bir kez daha özel hayatıyla gündeme geldi.

’Gelinim Olur Musun?’ ile hafızalara kazınan Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar’dan müjdeli haber! Nikah şahidi Esra Erol oldu!

MURADINA ERDİ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında muhabirlik yapan Caner Toygar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini açıklamıştı.

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’Gelinim Olur Musun?’ ile hafızalara kazınan Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar’dan müjdeli haber! Nikah şahidi Esra Erol oldu!

Popüler olduğu dönemde Gülben Ergen'in programında kafasında kırdığı bardakla hafızalara kazınan Caner Toygar, yıllar içinde Tülin'i silmiş yoluna devam etmişti.

’Gelinim Olur Musun?’ ile hafızalara kazınan Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar’dan müjdeli haber! Nikah şahidi Esra Erol oldu!

Bir dönem adeta milli damat ilan edilen Caner Toygar aradığı aşkı buldu ve evlendi.

’Gelinim Olur Musun?’ ile hafızalara kazınan Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar’dan müjdeli haber! Nikah şahidi Esra Erol oldu!

Caner Toygar ile eşinin nikah şahitleri ise Esra Erol ile eşi Ali Özbir oldu.

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