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Haberler Galeri Genç oyuncu İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü neden ayrıldı? Ünlü çiftin aşkı kısa sürmüştü…
Giriş Tarihi: 09.09.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 10:14

Genç oyuncu İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü neden ayrıldı? Ünlü çiftin aşkı kısa sürmüştü…

Güzel oyuncu İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün dizisindeki aşklarını gerçek hayata taşımışlardı. İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün aşk yaşadıkları ise yaz başında Bodrum'daki tatillerinde ortaya çıkmıştı. Bir süredir birlikte görüntülenmeyen oyuncu çift, ayrılık kararı aldı. Birlikte yer aldıkları fotoğraflarını Instagram hesaplarından silen ikili, birbirlerini de sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Genç oyuncu, Tütüncü ile ilgili sorulara bakın ne cevap verdi.

Genç oyuncu İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü neden ayrıldı? Ünlü çiftin aşkı kısa sürmüştü…

Serkay Tütüncü'yle ilişkisi 2 hafta önce sona eren İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Genç oyuncu İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü neden ayrıldı? Ünlü çiftin aşkı kısa sürmüştü…

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncu, Tütüncü ile ilgili soruları "Evet, ilişkimiz bitti ama neden bittiği hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek yanıtsız bıraktı.

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Genç oyuncu İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü neden ayrıldı? Ünlü çiftin aşkı kısa sürmüştü…

Alişan, yoğun tempoda çalıştığını söyledi: "Bu ara setten sete koşturuyorum. Hem dizi hem de film için yoğun şekilde çalışıyorum."

Genç oyuncu İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü neden ayrıldı? Ünlü çiftin aşkı kısa sürmüştü…
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Genç oyuncu İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü neden ayrıldı? Ünlü çiftin aşkı kısa sürmüştü…
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