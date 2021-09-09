Genç oyuncu İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü neden ayrıldı? Ünlü çiftin aşkı kısa sürmüştü…

Güzel oyuncu İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün dizisindeki aşklarını gerçek hayata taşımışlardı. İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün aşk yaşadıkları ise yaz başında Bodrum'daki tatillerinde ortaya çıkmıştı. Bir süredir birlikte görüntülenmeyen oyuncu çift, ayrılık kararı aldı. Birlikte yer aldıkları fotoğraflarını Instagram hesaplarından silen ikili, birbirlerini de sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Genç oyuncu, Tütüncü ile ilgili sorulara bakın ne cevap verdi.