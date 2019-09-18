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  • Ümit Erdim, 69 kiloya düştü! Erdim'in son hali takipçilerini korkuttu...

, 69 kiloya düştü! Erdim'in son hali takipçilerini korkuttu...

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol alan 'in kilolarıyla başı dertteydi. Daha önce, " vermem organik, ameliyat yok, emek var" diyen oyuncu, yeniden kilo almaya başlayınca ameliyat masasına yattı. Mide küçültme ameliyatı olan Ümit Erdim, 69 kiloya düştü. Erdim'in son hali takipçilerini korkuttu. Sosyal medyadan takipçilerin bir çok yorumları da devam ediyor. İşte Genç oyuncunun son fotoğrafları görenleri hayrete de düşürüyor. Ve sadece Ümit Erdim değil bir çok ünlülerde zayıflamayıp formda kalmayı başardılar. İşte kilolarından kurtulan o ünlüler...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 18:58 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 19:48
Ümit Erdim, 69 kiloya düştü! Erdim'in son hali takipçilerini korkuttu...
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Ümit Erdim, 69 kiloya düştü! Erdim'in son hali takipçilerini korkuttu...

Şeyla Halis

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Ümit Erdim, 69 kiloya düştü! Erdim'in son hali takipçilerini korkuttu...

Şeyla Halis (40 kilo verdi)

Ümit Erdim, 69 kiloya düştü! Erdim'in son hali takipçilerini korkuttu...

Yeşim Ceren Bozoğlu

Ümit Erdim, 69 kiloya düştü! Erdim'in son hali takipçilerini korkuttu...

Yeşim Ceren Bozoğlu (20 kilo verdi)

Ümit Erdim, 69 kiloya düştü! Erdim'in son hali takipçilerini korkuttu...

Cengiz Kurtoğlu

Ümit Erdim, 69 kiloya düştü! Erdim'in son hali takipçilerini korkuttu...

Cengiz Kurtoğlu (41 kilo verdi)

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