Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim'in kilolarıyla başı dertteydi. Daha önce, "Kilo vermem organik, ameliyat yok, emek var" diyen oyuncu, yeniden kilo almaya başlayınca ameliyat masasına yattı. Mide küçültme ameliyatı olan Ümit Erdim, 69 kiloya düştü. Erdim'in son hali takipçilerini korkuttu. Sosyal medyadan takipçilerin bir çok yorumları da devam ediyor. İşte Genç oyuncunun son fotoğrafları görenleri hayrete de düşürüyor. Ve sadece Ümit Erdim değil bir çok ünlülerde zayıflamayıp formda kalmayı başardılar. İşte kilolarından kurtulan o ünlüler...