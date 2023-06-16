Genç yaşta hayata veda eden Uzay Heparı’nın oğlu Kanat Heparı anlattı: Babamın gölgesi yeter!

Müzisyenliğin yanı sıra gerçekten kalpten gelen muhteşem bir insan sevgisine ve anlayışına sahipmiş. En büyük isteğim onun yarısı kadar bile olabilse bu denli bir temiz yüreğe ve insan sevgisine sahip olmak. Hani insanlar arabasına yazar ya, benim için tam anlamıyla öyle; babamın gölgesi yeter."

