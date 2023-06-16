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Giriş Tarihi: 16.06.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:01

Genç yaşta hayata veda eden Uzay Heparı'nın oğlu Kanat Heparı anlattı: Babamın gölgesi yeter!

Ünlü müzisyen Uzay Heparı, genç yaşta geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Eşi Zeynep Tunuslu ise Uzay Heparı vefat ettiğinde oğlu Kanat'a hamileydi. Kanat Heparı tıpkı babası gibi bir müzisyen oldu. Babasına olan benzerliği ile de dikkat çeken Kanat Heparı, "Bu zamana kadar babam hakkında kimseden tek bir olumsuz söz duymadım" dedi. Kanat Heparı'dan hem babası hem de kariyeri hakkında samimi açıklamalar...

Tuba KALÇIK
Genç yaşta hayata veda eden Uzay Heparı’nın oğlu Kanat Heparı anlattı: Babamın gölgesi yeter!

Türk pop müziğinin unutulmaz şarkılarına imza atan bir isimdi Uzay Heparı... Genç yaşta bu hayata veda etti. Kendisi gibi müzisyen olan oğlu Kanat Heparı ile hem babasını hem de kariyerini konuştum...

Genç yaşta hayata veda eden Uzay Heparı’nın oğlu Kanat Heparı anlattı: Babamın gölgesi yeter!

"Bu zamana kadar babam hakkında kimseden tek bir olumsuz söz duymadım" diyen Kanat Heparı, bunun nedenini şu sözlerle açıkladı:

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Genç yaşta hayata veda eden Uzay Heparı’nın oğlu Kanat Heparı anlattı: Babamın gölgesi yeter!

"Gerçekten şeytan tüyü diye tabir edilen bir iletişim becerisine sahip olması ve hayatın her kulvarından insanla arkadaş olabilmesiydi. İnsanların hayatlarıyla, dertleriyle, mutluluklarıyla samimi bir şekilde ilgiliymiş. Bu sonradan öğrenebilecek bir şey değil.

Genç yaşta hayata veda eden Uzay Heparı’nın oğlu Kanat Heparı anlattı: Babamın gölgesi yeter!

Her ortama uyum sağlayabilecek bir yapıdaymış. İnsanlara mesleğine, mezhebine, statüsüne, ırkına, inancına, geçmişine bakarak değil gerçekten karakterine ve iyi niyetine göre davranan biriymiş. Herkesten bunu duydum. Babam hakkında beni en çok etkileyen şey kesinlikle bu.

Genç yaşta hayata veda eden Uzay Heparı’nın oğlu Kanat Heparı anlattı: Babamın gölgesi yeter!

Müzisyenliğin yanı sıra gerçekten kalpten gelen muhteşem bir insan sevgisine ve anlayışına sahipmiş. En büyük isteğim onun yarısı kadar bile olabilse bu denli bir temiz yüreğe ve insan sevgisine sahip olmak. Hani insanlar arabasına yazar ya, benim için tam anlamıyla öyle; babamın gölgesi yeter."

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