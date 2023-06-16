Giriş Tarihi: 16.06.2023 09:58
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
10:01
Genç yaşta hayata veda eden Uzay Heparı'nın oğlu Kanat Heparı anlattı: Babamın gölgesi yeter!
Ünlü müzisyen Uzay Heparı, genç yaşta geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Eşi Zeynep Tunuslu ise Uzay Heparı vefat ettiğinde oğlu Kanat'a hamileydi. Kanat Heparı tıpkı babası gibi bir müzisyen oldu. Babasına olan benzerliği ile de dikkat çeken Kanat Heparı, "Bu zamana kadar babam hakkında kimseden tek bir olumsuz söz duymadım" dedi. Kanat Heparı'dan hem babası hem de kariyeri hakkında samimi açıklamalar...