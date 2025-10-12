Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!

BİBLIOSMIA OLDUM! KİTAP KOKUSUNA TUTKULU BİR İTİRAF

Son zamanlarda fark ettim… Ben resmen bibliosmia oldum! Evet, o da ne dediğinizi duyar gibiyim hemen açıklayayım kitap kokusuna duyulan o derin, tarifsiz sevgi. Yeni kitap mı, eski mi fark etmiyor kapağı araladığım anda burnuma dolan o koku beynime sinyal gönderiyor: "Mutluluk başlatılıyor…" Eskiden insanlar kahve kokusuna uyanırdı, ben artık kitap kokusuna ayılıyorum. 1. baskı kitapları kontrol ederken yakalıyorum kendimi, sayfa kenarlarına dokunup "hâlâ o koku duruyor mu?" diye fısıldıyorum.

Sahaflarda dolaşırken sanki parfüm denemeye çıkmış gibiyim; herkes "hangi romanın baskısı bu kadar güzel kokuyor?" diye bana bakıyor. Bazılarına göre bu bir takıntı, bana göre ise en zararsız delilik. Çünkü kitap kokusu, zamanın bir tür mürekkep anısı gibi. Eski kitaplarda tozla karışmış mürekkep, yeni kitaplarda taze baskı sıcaklığı… Her biri başka bir hikâye anlatıyor. Kesinlikle garip ama bana göre bir tür terapi. Eğer bir gün bir sahafın köşesinde sessizce kitap koklayan birini görürseniz, korkmayın o muhtemelen benim.