Giriş Tarihi: 12.10.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 09:07
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Gençlerin psikolojisi tehlikede ve artık mahkeme bile dur demek zorunda kaldı! New York Belediyesi, TikTok'tan Instagram'a, YouTube'dan Snapchat'e kadar sosyal medya devlerini "gençlerin ruh sağlığını bozmak"la suçlayarak mahkemeye verdi. Çöpler, yollar ve trafik sorunları bir kenara bırakılmış; hedef artık çocuklarımızın beyinlerini yakan algoritmalar. Peki bizde durum ne? Funda Karayel, İstanbul, Ankara ve İzmir Belediyesi'ne seslendi: "Çocuklarımızın sosyal medyadaki ruh sağlığını neden düşünmüyorsunuz?"