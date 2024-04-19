Giriş Tarihi: 19.04.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
06:55
Gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Uğur Dündar’a açılan babalık davasında çarpıcı iddialar: Doğuma kısa süre kala…
Günaydın, Almanya'da yaşayan Dilara G.'nin annesi Suphiye Orancı ile Uğur Dündar arasında bir dönem yaşanan ilişkinin detaylarına ulaştı. İkilinin, 1985 yılında İzmir'de tanışıp bir süre beraber yaşadığı ortaya çıktı. Bu ilişkiden kısa bir süre sonra Orancı'nın hamile kaldığı, doğuma kısa bir süre kala ise Uğur Dündar'ın Orancı'dan ayrıldığı öğrenildi. Dilara G., 12 Ocak 1986 yılında İzmir Konak Doğumevi'nde dünyaya geldi, nüfusa ise baba adı bölümüne anne Suphiye Orancı'nın sözlü olarak beyan ettiği 'Erol' ismi kaydedildi. İşte diğer önemli detaylar...