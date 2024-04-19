Gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Uğur Dündar’a açılan babalık davasında çarpıcı iddialar: Doğuma kısa süre kala…

Dilara, 2 yaşlarındayken anneannesi tarafından yurda bırakıldı, ardından Antalya'da yaşayan bir çifte evlatlık verildi. Yıllarca biyolojik babasından habersiz olan Dilara'ya hem annesi hem de çevresi tarafından babasının Uğur Dündar olduğu söylendi. Dündar'ın biyolojik örneklerinin alındığı sırada davacı avukatı, Dündar'a refakat etmeyi istedi. Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan işleme ailenin avukatı da refakat etti. Orancı ise kendisinden DNA örneği alınmak istenmesine muvafakat vermedi. Davanın bir sonraki duruşması 11 Haziran'da.