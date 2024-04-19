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Giriş Tarihi: 19.04.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 06:55

Gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Uğur Dündar’a açılan babalık davasında çarpıcı iddialar: Doğuma kısa süre kala…

Günaydın, Almanya'da yaşayan Dilara G.'nin annesi Suphiye Orancı ile Uğur Dündar arasında bir dönem yaşanan ilişkinin detaylarına ulaştı. İkilinin, 1985 yılında İzmir'de tanışıp bir süre beraber yaşadığı ortaya çıktı. Bu ilişkiden kısa bir süre sonra Orancı'nın hamile kaldığı, doğuma kısa bir süre kala ise Uğur Dündar'ın Orancı'dan ayrıldığı öğrenildi. Dilara G., 12 Ocak 1986 yılında İzmir Konak Doğumevi'nde dünyaya geldi, nüfusa ise baba adı bölümüne anne Suphiye Orancı'nın sözlü olarak beyan ettiği 'Erol' ismi kaydedildi. İşte diğer önemli detaylar...

Gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Uğur Dündar’a açılan babalık davasında çarpıcı iddialar: Doğuma kısa süre kala…

Türkiye, Dilara G.'nin Uğur Dündar'a babalık davası açmasını konuşuyor. Olayla ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Almanya'da olduğu söylenen Suphiye Orancı ile Uğur Dündar 1985'te İzmir'de tanışıp birlikte yaşamaya başladı. Kısa bir süre sonra Orancı hamile kaldı. Doğuma kısa bir süre kala ise Dündar, Orancı'dan ayrıldı.

Gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Uğur Dündar’a açılan babalık davasında çarpıcı iddialar: Doğuma kısa süre kala…

Orancı'nın kızları ile görüştüğü dönemde Dündar ile sevgili olduklarını, doğumdan önce ayrıldıkları öğrenildi. Dilara G., 12 Ocak 1986 yılında İzmir Konak Doğumevinde dünyaya geldi. Nüfustaki kaydında baba adı bölümünde anne Suphiye Orancı'nın sözlü olarak beyan ettiği "Erol" ismi kaydedildi.

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Gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Uğur Dündar’a açılan babalık davasında çarpıcı iddialar: Doğuma kısa süre kala…

Dilara, 2 yaşlarındayken anneannesi tarafından yurda bırakıldı, ardından Antalya'da yaşayan bir çifte evlatlık verildi. Yıllarca biyolojik babasından habersiz olan Dilara'ya hem annesi hem de çevresi tarafından babasının Uğur Dündar olduğu söylendi. Dündar'ın biyolojik örneklerinin alındığı sırada davacı avukatı, Dündar'a refakat etmeyi istedi. Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan işleme ailenin avukatı da refakat etti. Orancı ise kendisinden DNA örneği alınmak istenmesine muvafakat vermedi. Davanın bir sonraki duruşması 11 Haziran'da.

Gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Uğur Dündar’a açılan babalık davasında çarpıcı iddialar: Doğuma kısa süre kala…
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Gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Uğur Dündar’a açılan babalık davasında çarpıcı iddialar: Doğuma kısa süre kala…

Gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G., "Annem, bana babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi, baba adayı olarak da başka kimseyi göstermedi" diyerek ekledi: "Beni büyüten aileyi incitmemek için dava açmayı bekledim. Ne zaman yuva kurdum, anneliği tattım, o zaman biyolojik babama dava açmaya karar verdim"

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