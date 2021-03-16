Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gigi Hadid'in sır gibi sakladığı minik kızı Khai'nin yüzü sonunda göründü! Gigi Hadid yanlışlıkla paylaşınca hayranları kaçırmadı...

'in sır gibi sakladığı minik kızı 'nin yüzü sonunda göründü! Gigi Hadid yanlışlıkla paylaşınca hayranları kaçırmadı...

Ünlü model ile şarkıcı sevgilisi , geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Bir kızı olan Gigi Hadid ismini tam 4 ay sonra açıklamıştı. Kızına ismini koyan Gigi Hadid bebeğinin yüzünü ise sır gibi saklıyordu. Gigi Hadid son olarak sosyal medya hesabından kızı Khai ile yanlışlıkla bir paylaşımda bulundu. Gigi Hadid, kızı ile videosunu saniyeler içinde silse de takipçilerinden kaçamadı. İşte ünlü modelin 6 aydır sır gibi sakladığı, ...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 13:07
Gigi Hadid'in sır gibi sakladığı minik kızı Khai'nin yüzü sonunda göründü! Gigi Hadid yanlışlıkla paylaşınca hayranları kaçırmadı...

Ünlü model ile şarkıcı sevgilisi , geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Gigi Hadid'in sır gibi sakladığı minik kızı Khai'nin yüzü sonunda göründü! Gigi Hadid yanlışlıkla paylaşınca hayranları kaçırmadı...

Bir kızı olan ismini tam 4 ay sonra açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gigi Hadid'in sır gibi sakladığı minik kızı Khai'nin yüzü sonunda göründü! Gigi Hadid yanlışlıkla paylaşınca hayranları kaçırmadı...

, profilinde yaptığı değişiklikle beraber kızının adını duyurmuştu.

Gigi Hadid'in sır gibi sakladığı minik kızı Khai'nin yüzü sonunda göründü! Gigi Hadid yanlışlıkla paylaşınca hayranları kaçırmadı...

Kızına ismini koyan bebeğinin yüzünü ise sır gibi saklıyordu.

Gigi Hadid'in sır gibi sakladığı minik kızı Khai'nin yüzü sonunda göründü! Gigi Hadid yanlışlıkla paylaşınca hayranları kaçırmadı...

son olarak sosyal medya hesabından kızı ile yanlışlıkla bir paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA