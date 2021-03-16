Gigi Hadid'in sır gibi sakladığı minik kızı Khai'nin yüzü sonunda göründü! Gigi Hadid yanlışlıkla paylaşınca hayranları kaçırmadı...

Ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı sevgilisi Zayn Malik, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Bir kızı olan Gigi Hadid ismini tam 4 ay sonra açıklamıştı. Kızına Khai ismini koyan Gigi Hadid bebeğinin yüzünü ise sır gibi saklıyordu. Gigi Hadid son olarak sosyal medya hesabından kızı Khai ile yanlışlıkla bir paylaşımda bulundu. Gigi Hadid, kızı ile videosunu saniyeler içinde silse de takipçilerinden kaçamadı. İşte ünlü modelin 6 aydır sır gibi sakladığı, Gigi Hadid'in kızı Khai...