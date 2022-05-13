Göbeklerini tokuşturdular! Küçük Kadınlar’ın iki güzeli Fulya Zenginer ile Hande Soral’dan hamilelik pozu!

Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:08

Küçük Kadınlar'ın iki güzeli anne olmak için gün sayıyor! 'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncular Hande Soral ile Fulya Zenginer yıllar sonra biraraya geldikler. İkisi de hamile olan sevilen oyuncular Fulya Zenginer ile Hande Soral'ın karnı burnunda pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Küçük Kadınlar dizisinde birlikte rol alan ve doğumlarına sayılı günler kalan Hande Soral ve Fulya Zenginer'in göbeklerini tokuşturdukları kareye beğeni ve yorum yağdı. Aynı yıl anne olacak olan Hande Soral ve Fulya Zenginer'e "Bu nasıl tatlı bir tesadüf" yorumları yağdı. İşte oyunculuktaki başarılarının yanı sıra güzellikleriyle de dikkat çeken Fulya Zenginer ve Hande Soral'ın karnı burnunda pozları...