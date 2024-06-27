Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar: Bakma böyle güldüğüme, çok üzüldüm, çok ağladım!

ÇOK HIZLI İNSAN AFFEDERİM

-Hiç solmasın enerjin, çok güzel.

Bir şeylere kırılıp üzülme tarafım var, çok hızlı kırılabiliyorum. Çünkü ben her şeyimi veriyorum karşı tarafa. Arkadaş olsun, ilişki olsun, aile olsun. Sen bir şey iste isteğimi yok sayar onu yapmak isterim. Karşı taraftan da tam tersi bir şey gördüğümde aşırı kırılabiliyorum. Hemen ağlarım yani. Ama ağlamam çok uzun sürmez. Gülmeyi bildiğim için sen bana bir dokun, hemen gülmeye başlarım. Çok hızlı insan da affederim arkadaşlıkta. Biraz kafa yok yani bende açıkçası (gülüyor).

-İyi niyet diyelim biz ona.

Evet, galiba biraz öyle. Bir de insanların da iyi olduğuna inanmak istiyorum. Bir hatadır, olmuştur. Bir de özür dileyebilen biri varsa karşımda onu bir erdem olarak görüyorum. Çünkü günümüzde gerçekten özür dileyebilen insan pek fazla kalmadı yani. Karşıma geçip meramını anlatan kimseye ben arkamı dönmem, düşmanım da olsa gelse karşıma otursa buradan kalkıp gitmem. Öyle şeylerim yoktur.