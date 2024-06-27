Giriş Tarihi: 27.06.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
15:06
Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar: Bakma böyle güldüğüme, çok üzüldüm, çok ağladım!
Oyuncu olmak için zorlu yollardan geçti. Ailesini ikna edemedi, umudunu tamamen kaybetti. Ta ki menajeriyle tanışana kadar… O günleri, "Bakma böyle gülüyorum eğleniyorum ama çok ağladım, çok üzüldüm, çok çaba sarf ettim" sözleriyle anlattı. Babasının elini öpüp evden çıktığı o kapı, hayallerine açılan kapı oldu! Belki 10 yıl kaybetti fakat şimdilerde ekranların sevilen isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor... Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.