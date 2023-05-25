Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:22

Gözlerden uzak büyütüyor… Hande Ataizi oğlu Leon ile böyle görüntülendi! İşte Leon’un son hali…

Son olarak 'Camdaki Kız'da yer alan Hande Ataizi sürpriz ayrılığının ardından Aşk-ı Memnu filminde Firdevs Yöreoğlu, karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı. Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Ataizi'nin oğlu Leon, gazetecilerin "Annen gibi oyuncu olmak ister misin?" sorusuna "Ben futbolcu olmak istiyorum, en sevdiğim futbolcu da Icardi" diye cevap verdi.