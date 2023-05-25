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Haberler Galeri Gözlerden uzak büyütüyor… Hande Ataizi oğlu Leon ile böyle görüntülendi! İşte Leon’un son hali…
Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:22

Gözlerden uzak büyütüyor… Hande Ataizi oğlu Leon ile böyle görüntülendi! İşte Leon’un son hali…

Son olarak 'Camdaki Kız'da yer alan Hande Ataizi sürpriz ayrılığının ardından Aşk-ı Memnu filminde Firdevs Yöreoğlu, karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı. Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Ataizi'nin oğlu Leon, gazetecilerin "Annen gibi oyuncu olmak ister misin?" sorusuna "Ben futbolcu olmak istiyorum, en sevdiğim futbolcu da Icardi" diye cevap verdi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Gözlerden uzak büyütüyor… Hande Ataizi oğlu Leon ile böyle görüntülendi! İşte Leon’un son hali…

Oyuncu Hande Ataizi, önceki gün oğlu Leon ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Doktordan çıktık, önemli bir şey yok. Doktorumuz Leon'un çok fazla abur cubur yememesi gerektiğini söyledi.

Gözlerden uzak büyütüyor… Hande Ataizi oğlu Leon ile böyle görüntülendi! İşte Leon’un son hali…

Leon da haklı olarak 'Almayın ben de yemeyeyim' diyerek tepki gösterdi" diye konuştu.

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Gözlerden uzak büyütüyor… Hande Ataizi oğlu Leon ile böyle görüntülendi! İşte Leon’un son hali…

Kendisinin abur cubur yemeyi çok sevdiğini söyleyen Ataizi, "Leon ve ben pizza ile şekeri çok seviyoruz.

Gözlerden uzak büyütüyor… Hande Ataizi oğlu Leon ile böyle görüntülendi! İşte Leon’un son hali…

Artık kesmemiz lazım, Bodrum sezonu geliyor çünkü" dedi.

Gözlerden uzak büyütüyor… Hande Ataizi oğlu Leon ile böyle görüntülendi! İşte Leon’un son hali…

Ataizi'nin oğlu Leon, gazetecilerin "Annen gibi oyuncu olmak ister misin?" sorusuna "Ben futbolcu olmak istiyorum, en sevdiğim futbolcu da Icardi" diye cevap verdi.

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