Giriş Tarihi: 06.10.2025 11:42

Gözleri KaraDeniz'de Mehmet ölümle burun buruna!

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi… Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek.

Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari konağında bomba etkisi yaratır.

Bu gelişmeyle beraber çılgına dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır.

Yaşananları ikisinden de ayrı ayrı dinleyen Osman'ın kararını bekleyen Güneş ve Azil, birbirlerine olan imkansızlıklarıyla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırlar.

Aileden afaroz edilen Mehmet artık düşmanlarının hedefi hâline gelmiştir.

Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Başta teyzesinin iğneleyici sözleri olmak üzere yaşananlara dayanamayan Güneş, birkaç günlüğüne iş için şehir dışına gitmeye karar verir.

Bir süre İstanbul'dan uzaklaşmak için verdiği bu karar onu hiç beklemediği bir rotaya sürüklerken, geri dönülmez sonuçlardan kurtulmak için Azil'in yardımına ihtiyaç duyacaktır.

