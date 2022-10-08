‘Gül Masalı’nın Canan’ı Gülçin Hatıhan: Uzun soluklu işlerde yer almış kısmetli bir oyuncuyum

Gülçin Hatıhan, atv dizisi 'Gül Masalı'nda Canan Atabey karakterini canlandırıyor. Dizinin gözü kara, güçlü, saplantılı ve zor kadını. Ünlü oyuncuyla bir araya gelip kamera arkasında yaşananları ve oyunculuk serüvenini konuştuk. Canan Atabey'in karanlık bir tarafı var. Bu biraz korkutucu değil mi? Eşine büyük bir aşk duyuyor ve onun ölmüş birine olan hislerini gördükçe nefreti artıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Oğlunun sevdiği kızla arasına giriyor. Sırf Halil'in eski aşkının kızı olduğu için türlü oyunlarla Gonca'yı göndermeye çalışıyor. Bu hırsı sonunda Canan'ı mutsuz etmez mi? Kesinlikle eder. Zaten başarılı olup olamayacağı da meçhul. Öyle çok yıpranmış ki bu eski aşk mevzuunda ve Gonca o kadar çok benziyor ki Gülümser'e, gördükçe içinin kanamasının yanı sıra Halil'deki etkisini de göz ardı edemiyor Canan. Aslında sorun gene Halil. Bir düz dursa, artık iki çocuk yaptığı karısına hak ettiği üzere sevgi gösterse, bütün bunlar olmayacak. Canan'ı temize çıkarmaya çalışmıyorum. Bana zaten yaptıkları çok aşırı geliyor ama aşkın insanların gözünü nasıl kör ettiğini defaten görmüş biri olarak, insanız diyebiliyorum. Isparta'ya özgü neler öğrendiğiniz yiyecek içecek var mı? 'SETTE GÜLÜP EĞLENİYORUZ' Isparta'da nasıl arkadaşlıklar kurdunuz? Rol aldığınız kaygısızlar projesi bu dönemde yayınlanmış ve o yıllardaki gibi milyonlara ulaşmış olsaydı, bu durum kariyer planınızı değiştirir miydi? '8 SENE ÖNCE TÜP MİDE AMELİYATI OLDUM' 'KARİYER ODAKLI YAŞAMIYORUM' 'HER YENİ DİZİDE ÖYLE ÇOK EMEK VAR Kİ'