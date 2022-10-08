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Haberler Galeri ‘Gül Masalı’nın Canan’ı Gülçin Hatıhan: Uzun soluklu işlerde yer almış kısmetli bir oyuncuyum
Giriş Tarihi: 08.10.2022 06:14 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 06:17

Gül Masalı’nın Canan’ı Gülçin Hatıhan: Uzun soluklu işlerde yer almış kısmetli bir oyuncuyum

Pazar akşamları izleyiciyi atv ekranına kilitleyen 'GÜL MASALI'nın Canan'ı Gülçin Hatıhan, "Ben hep uzun soluklu işlerde yer almış kısmetli bir oyuncuyum. Gül Masalı da uzun soluklu olsun inşallah" diye konuştu

MERVE YURTYAPAN
‘Gül Masalı’nın Canan’ı Gülçin Hatıhan: Uzun soluklu işlerde yer almış kısmetli bir oyuncuyum

Gülçin Hatıhan, atv dizisi 'Gül Masalı'nda Canan Atabey karakterini canlandırıyor. Dizinin gözü kara, güçlü, saplantılı ve zor kadını. Ünlü oyuncuyla bir araya gelip kamera arkasında yaşananları ve oyunculuk serüvenini konuştuk.

‘Gül Masalı’nın Canan’ı Gülçin Hatıhan: Uzun soluklu işlerde yer almış kısmetli bir oyuncuyum

Canan Atabey'in karanlık bir tarafı var. Bu biraz korkutucu değil mi?
Kesinlikle öyle! Bence aşırı saplantılı bir karakter. Yüksek doz sevginin, temelde de kusurlar barındıran bir komplike karakterde ne denli toksik olabileceğine dair ipuçları verdi bugüne kadar. Bundan sonra neler yapabileceğini ben bile öngöremiyorum.

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‘Gül Masalı’nın Canan’ı Gülçin Hatıhan: Uzun soluklu işlerde yer almış kısmetli bir oyuncuyum

Eşine büyük bir aşk duyuyor ve onun ölmüş birine olan hislerini gördükçe nefreti artıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslında bir manada hak verebiliyorum. Zaten bence ölmüş birine duyulan nefretten ziyade, bu sebeple eşinden göremediği sevgi hırçınlaştırıyor Canan'ı. Yani siz doğru soruyu sormuşsunuz. Eğer durumu parçalara ayırıp incelersek; ölmüş birine hâlâ bu derece aşk beslenir mi? Bence beslenebilir. Ama sorun şu ki; o zaman gerekçesi ne olursa olsun evlenilmemeli! Başka bir insanı daha bu trajediye ortak etmemeli. Canan, tehdit ile evlendirildiğini daha yeni öğrendi. Kaç yıllık evlilik?! İki yetişkin çocuk. Yaşadıkları sosyal çevre düşünüldüğünde kurdukları düzeni devam ettirme çabası, duyduğu aşk ile de desteklenince, kabulleniş, göz yumma, olanla yetinme, var olanı kaybetmemeye çalışma gibi kompleks sonuçlara yol açıyor. Canan, mücadele etmeye devam ediyor. Gülçin empati kurabiliyorum ama beni sevmeyen adamla zaten bir saniye geçirmem.

‘Gül Masalı’nın Canan’ı Gülçin Hatıhan: Uzun soluklu işlerde yer almış kısmetli bir oyuncuyum

Oğlunun sevdiği kızla arasına giriyor. Sırf Halil'in eski aşkının kızı olduğu için türlü oyunlarla Gonca'yı göndermeye çalışıyor. Bu hırsı sonunda Canan'ı mutsuz etmez mi?

Kesinlikle eder. Zaten başarılı olup olamayacağı da meçhul. Öyle çok yıpranmış ki bu eski aşk mevzuunda ve Gonca o kadar çok benziyor ki Gülümser'e, gördükçe içinin kanamasının yanı sıra Halil'deki etkisini de göz ardı edemiyor Canan. Aslında sorun gene Halil. Bir düz dursa, artık iki çocuk yaptığı karısına hak ettiği üzere sevgi gösterse, bütün bunlar olmayacak. Canan'ı temize çıkarmaya çalışmıyorum. Bana zaten yaptıkları çok aşırı geliyor ama aşkın insanların gözünü nasıl kör ettiğini defaten görmüş biri olarak, insanız diyebiliyorum.

‘Gül Masalı’nın Canan’ı Gülçin Hatıhan: Uzun soluklu işlerde yer almış kısmetli bir oyuncuyum

Isparta'ya özgü neler öğrendiğiniz yiyecek içecek var mı?
Gül çayı muazzam. Gülün şifasına tanık oluyorum burada. Yağı, suyu, tozu hepsi ayrı değer. Gül işlemek zaten burada gelenek haline gelmiş. Bir de coğrafyaya değinmek isterim. Göller bölgesi burası. O yüzden havası tam benlikmiş, onu öğrendim. Penceremden dağları görmek çok huzur verici. Isparta'ya özgü yemekler de çok güzel. Etrafta keşfedilebilecek tonla tarihi ve doğal site var. Eğirdir gölü neredese bir iç deniz gibi, huzur verici.

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