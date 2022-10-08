‘Gül Masalı’nın Canan’ı Gülçin Hatıhan: Uzun soluklu işlerde yer almış kısmetli bir oyuncuyum

Eşine büyük bir aşk duyuyor ve onun ölmüş birine olan hislerini gördükçe nefreti artıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aslında bir manada hak verebiliyorum. Zaten bence ölmüş birine duyulan nefretten ziyade, bu sebeple eşinden göremediği sevgi hırçınlaştırıyor Canan'ı. Yani siz doğru soruyu sormuşsunuz. Eğer durumu parçalara ayırıp incelersek; ölmüş birine hâlâ bu derece aşk beslenir mi? Bence beslenebilir. Ama sorun şu ki; o zaman gerekçesi ne olursa olsun evlenilmemeli! Başka bir insanı daha bu trajediye ortak etmemeli. Canan, tehdit ile evlendirildiğini daha yeni öğrendi. Kaç yıllık evlilik?! İki yetişkin çocuk. Yaşadıkları sosyal çevre düşünüldüğünde kurdukları düzeni devam ettirme çabası, duyduğu aşk ile de desteklenince, kabulleniş, göz yumma, olanla yetinme, var olanı kaybetmemeye çalışma gibi kompleks sonuçlara yol açıyor. Canan, mücadele etmeye devam ediyor. Gülçin empati kurabiliyorum ama beni sevmeyen adamla zaten bir saniye geçirmem.