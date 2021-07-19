Gülşah Saraçoğlu sosyal medyada olay oldu! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu halini görenler değişimine inanamadı...

Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda izlediğimiz modacı Gülşah Saraçoğlu gündeme bomba gibi düştü. Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda uzun süreli ilişkisi olan iş insanı Gökhan Göz ile olan ilişkisini aldatıldığı gerekçesiyle sonlandırmıştı. Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın diline düştü. Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun değişimi ise görenleri çok şaşırttı. Onu ekranlardaki fit hali ile tanıyanlar geçmişteki kilolu halini görünce Gülşah Saraçoğlu'nu tanıyamadı. İşte sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla ilgi odağı olan Gülşan Saraçoğlu'nun kilolu hali...