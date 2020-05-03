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Gupse Özay'dan müjdeli haber! Güzel oyuncu Gupse Özay yılbaşına gün aldı...
Deliha serisi ile büyük beğeni toplayan güzel oyuncu ve senarist Gupse Özay'dan müjdeli haber geldi. Son olarak 'Eltilerin Savaşı' isimli sinema filmini çeken Gupse Özay, henüz ismi belli olmayan yeni projesi için vizyon tarihi aldı. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı sinema salonlarının kapatılması ile filmlerin vizyon tarihleri ertelenmişti. Gupse Özay işini sağlama aldı ve henüz ismini açıklamadığı yeni filmi için vizyon tarihini 1 Ocak 2021 olarak belirledi. Sosyal medyanın ilgi odağı ünlülerden olan Gupse Özay'ı Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor.
Giriş Tarihi: 03.05.2020
17:14
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
17:32
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