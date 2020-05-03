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Haberler Galeri Gupse Özay'dan müjdeli haber! Güzel oyuncu Gupse Özay yılbaşına gün aldı...

'dan müjdeli haber! Güzel oyuncu Gupse Özay yılbaşına gün aldı...

serisi ile büyük beğeni toplayan güzel oyuncu ve senarist 'dan müjdeli haber geldi. Son olarak 'Eltilerin Savaşı' isimli sinema filmini çeken Gupse Özay, henüz ismi belli olmayan yeni projesi için vizyon tarihi aldı. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı sinema salonlarının kapatılması ile filmlerin vizyon tarihleri ertelenmişti. Gupse Özay işini sağlama aldı ve henüz ismini açıklamadığı yeni filmi için vizyon tarihini 1 Ocak 2021 olarak belirledi. Sosyal medyanın ilgi odağı ünlülerden olan Gupse Özay'ı Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 17:32
Gupse Özay'dan müjdeli haber! Güzel oyuncu Gupse Özay yılbaşına gün aldı...

serisi ile büyük beğeni toplayan güzel oyuncu ve senarist 'dan müjdeli haber geldi. Son olarak 'Eltilerin Savaşı' isimli sinema filmini çeken Gupse Özay, henüz ismi belli olmayan yeni projesi için vizyon tarihi aldı. T

Gupse Özay'dan müjdeli haber! Güzel oyuncu Gupse Özay yılbaşına gün aldı...

üm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı sinema salonlarının kapatılması ile filmlerin vizyon tarihleri ertelenmişti.

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Gupse Özay'dan müjdeli haber! Güzel oyuncu Gupse Özay yılbaşına gün aldı...

işini sağlama aldı ve henüz ismini açıklamadığı yeni filmi için vizyon tarihini 1 Ocak 2021 olarak belirledi.

Gupse Özay'dan müjdeli haber! Güzel oyuncu Gupse Özay yılbaşına gün aldı...

Sosyal medyanın ilgi odağı ünlülerden olan 'ı Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor. Başarılı oyunculuğu ile kendini kanıtlayan Gupse Özay'ın özel hayatı da oldukça merak ediliyor.

Gupse Özay'dan müjdeli haber! Güzel oyuncu Gupse Özay yılbaşına gün aldı...

kendisi gibi oyuncu sevgilisi Barış Arduç ile çok uzun süredir birlikte.

Gupse Özay'dan müjdeli haber! Güzel oyuncu Gupse Özay yılbaşına gün aldı...

Ünlü çiftin hayranları evlilik haberlerini dört gözle bekliyor. Kariyerinde zirveye emin adımlarla tırmanan ünlü çiftin yakın zamanda hayatlarını birleştirecekleri konuşulurken çiftten henüz bir evlilik açıklaması gelmedi.

Gupse Özay'dan müjdeli haber! Güzel oyuncu Gupse Özay yılbaşına gün aldı...

Hayranları tarafından çok yakıştırılan ve Barış Arduç çifti güzel oyuncunun filminin setinde tanışıp aşık olmuşlardı.

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