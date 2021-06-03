Giriş Tarihi: 03.06.2021 09:58Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 10:01
Güzel oyuncu Aslı Enver'in son hali hayranlarını üzdü! Sosyal medya saçlarına aklar düşen Aslı Enver'i konuşuyor!
Ünlü şarkıcı Murat Boz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra adı pek çok ünlü isimle anılan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir sessizliğini koruyor. Ekranlardan da uzak kalan Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Enver, önceki gün de Yeniköy'de kız arkadaşları ile birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gözlerden uzak olan Enver, yeni filmi için çalıştığının müjdesini verdi. Aslı Enver'in saçlarındaki aklar ise görenleri şaşırttı.