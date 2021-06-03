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Haberler Galeri Güzel oyuncu Aslı Enver'in son hali hayranlarını üzdü! Sosyal medya saçlarına aklar düşen Aslı Enver'i konuşuyor!
Giriş Tarihi: 03.06.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 10:01

Güzel oyuncu 'in hayranlarını üzdü! Sosyal medya saçlarına aklar düşen Aslı Enver'i konuşuyor!

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra adı pek çok ünlü isimle anılan güzel oyuncu , bir süredir sessizliğini koruyor. Ekranlardan da uzak kalan Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Enver, önceki gün de Yeniköy'de kız arkadaşları ile birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gözlerden uzak olan Enver, yeni filmi için çalıştığının müjdesini verdi. Aslı Enver'in saçlarındaki aklar ise görenleri şaşırttı.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in son hali hayranlarını üzdü! Sosyal medya saçlarına aklar düşen Aslı Enver'i konuşuyor!

Oyuncu , önceki gün Yeniköy'de kız arkadaşları ile birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Enver, yeni filmi için çalıştığını söyleyerek "Güzel bir proje olacak, onun için çalışıyorum. Heyecanlıyım." dedi.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in son hali hayranlarını üzdü! Sosyal medya saçlarına aklar düşen Aslı Enver'i konuşuyor!

Milliyet'in haberine göre; güzel oyuncunun saçındaki beyazlıkları fark eden muhabirlerin "Beyazları boyatmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Enver, "Beyazlarımla mutluyum, seviyorum. Öyle bir şey düşünmüyorum ama proje için gerekirse boyayabilirim." ifadelerini kullandı.

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Güzel oyuncu Aslı Enver'in son hali hayranlarını üzdü! Sosyal medya saçlarına aklar düşen Aslı Enver'i konuşuyor!

Aşk hayatında birçok kişi ile adı anılan oyuncu, bu yöndeki sorulara ise "Kolay gelsin arkadaşlar, gayet mutluyum şu an." diyerek koşar adımlarla uzaklaştı.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in son hali hayranlarını üzdü! Sosyal medya saçlarına aklar düşen Aslı Enver'i konuşuyor!

Aracına binen arkadaşları ile birlikte mekandan ayrıldı. Aslı Enver'in arabasındaki "Dünyanın en iyi bayan şöförü" yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in son hali hayranlarını üzdü! Sosyal medya saçlarına aklar düşen Aslı Enver'i konuşuyor!

HEDİYE YERİNE BAĞIŞ İSTEDİ

Öte yandan , geçtiğimiz ay 10 Mayıs olan doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapılması çağrısında bulunmuştu.

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