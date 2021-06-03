Güzel oyuncu Aslı Enver'in son hali hayranlarını üzdü! Sosyal medya saçlarına aklar düşen Aslı Enver'i konuşuyor!

Oyuncu Aslı Enver, önceki gün Yeniköy'de kız arkadaşları ile birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Enver, yeni filmi için çalıştığını söyleyerek "Güzel bir proje olacak, onun için çalışıyorum. Heyecanlıyım." dedi.