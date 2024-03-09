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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan estetiklileri kızdıracak açıklama!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 09:04

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan estetiklileri kızdıracak açıklama!

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. 23 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, estetikli güzelleri eleştirdi. 23 yaşındaki Sancaktutan, "Oyuncu olduğum için o mimikler, anıları, yaşanmışlıkları temsil ediyor. Bunları yok etmek istemem. Genç yaşta estetik yapılmasını doğru bulmuyorum. Sosyal medyada güzel kız kavramı değişti. Herkes birbirine benziyor" dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan estetiklileri kızdıracak açıklama!

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Estetikle ilgili açıklamalar yapan 23 yaşındaki Sancaktutan, "Oyuncu olduğum için o mimikler, anıları, yaşanmışlıkları temsil ediyor.

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan estetiklileri kızdıracak açıklama!

Bunları yok etmek istemem. Genç yaşta estetik yapılmasını doğru bulmuyorum.

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Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan estetiklileri kızdıracak açıklama!

Sosyal medyada güzel kız kavramı değişti. Herkes birbirine benziyor" dedi.

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan estetiklileri kızdıracak açıklama!

Sancaktutan, erkek sanatçıların estetik yaptırmasını ise şaşkınlıkla izlediğini belirtti.

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan estetiklileri kızdıracak açıklama!
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