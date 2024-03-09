Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
09:04
Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan estetiklileri kızdıracak açıklama!
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. 23 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, estetikli güzelleri eleştirdi. 23 yaşındaki Sancaktutan, "Oyuncu olduğum için o mimikler, anıları, yaşanmışlıkları temsil ediyor. Bunları yok etmek istemem. Genç yaşta estetik yapılmasını doğru bulmuyorum. Sosyal medyada güzel kız kavramı değişti. Herkes birbirine benziyor" dedi.