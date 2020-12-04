HaberlerGaleriGüzel oyuncu İlayda Çevik'in kız kardeşini görenlerin ağzı açık kalıyor! İlayda Çevik ile kız kardeşi Melisa Çevik'i ayırt etmek çok zor...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 12:17Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 13:54
Güzel oyuncu İlayda Çevik'in kız kardeşini görenlerin ağzı açık kalıyor! İlayda Çevik ile kız kardeşi Melisa Çevik'i ayırt etmek çok zor...
Son dönemin dikkat çeken oyuncularından İlayda Çevik sosyal medyanında ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken İlayda Çevik'i merak edenler gördükleri karşısında oldukça şaşırdı. Yeni dizi projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanan İlayda Çevik'in kendisinin neredeyse bire bir aynısı bir kardeşi var. İlayda Çevik'in kardeşi Melisa Çevik ile olan benzerliği herkesin ağzını açık bıraktı. İşte oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren İlayda Çevik'in kız kardeşi Melisa Çevik ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...